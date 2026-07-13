VenerdÃ¬ 17 luglio la presentazione della ristampa del volume "Le Mura Antiche di Fondi"

Un viaggio nella storia della cittÃ attraverso uno dei suoi monumenti piÃ¹ rappresentativi. VenerdÃ¬ 17 luglio 2026, alle ore 19.00, la Sala Terranea del Castello Caetani di Fondi ospiterÃ la presentazione della ristampa del volume "Le Mura Antiche di Fondi", un'opera che continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la conoscenza della storia, dell'architettura e dell'evoluzione urbanistica dell'antica Fondi.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Fondi e dalla Pro Loco Fondi APS, intende offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento culturale dedicato a uno dei simboli piÃ¹ significativi dell'identitÃ storica della cittÃ . Le possenti mura poligonali e le fortificazioni che ancora oggi caratterizzano il centro storico raccontano secoli di vicende, trasformazioni e sviluppo urbano, costituendo un patrimonio di straordinario valore che merita di essere conosciuto, studiato e tramandato.

Ad aprire l'incontro sarÃ il saluto istituzionale del sindaco Vincenzo Carnevale, che porterÃ il suo contributo sul valore della tutela del patrimonio storico quale elemento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza della comunitÃ e promuovere la cultura come motore di crescita civile e turistica.

Il cuore della serata sarÃ affidato agli interventi degli autori. Emidio Quadrino, ispettore onorario alle AntichitÃ e Belle Arti e autore della ricerca originaria pubblicata nel 1971, illustrerÃ il percorso che ha portato alla realizzazione di uno studio destinato a diventare una pietra miliare della storiografia fondana. Accanto a lui interverrÃ Luigi Buonagurio, che ha curato la rielaborazione editoriale e la ristampa del volume, restituendo al pubblico un'opera di straordinario valore documentale e scientifico.

L'incontro sarÃ moderato da Gaetano Orticelli, giornalista e presidente della Pro Loco Fondi APS, che guiderÃ il dialogo tra i relatori accompagnando il pubblico in un percorso di scoperta del patrimonio monumentale cittadino e dell'importanza della ricerca storica come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio.

La pubblicazione, impreziosita da oltre 400 fotografie e 60 disegni e stampe, documenta con rigore scientifico le caratteristiche costruttive delle mura antiche, la loro evoluzione nei secoli e il ruolo strategico che esse hanno avuto nella storia della cittÃ . La ristampa rappresenta non soltanto il recupero di un volume ormai raro e ricercato, ma anche un prezioso contributo alla conservazione della memoria storica locale, rendendo nuovamente accessibile un patrimonio di conoscenze alle nuove generazioni.

L'evento Ã¨ rivolto a studiosi, appassionati di storia, studenti, operatori culturali e a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di una delle opere che meglio raccontano l'identitÃ di Fondi.

La partecipazione Ã¨ libera e gratuita. La presentazione si svolgerÃ nella Sala Terranea del Castello Caetani, ambiente climatizzato, per garantire il massimo comfort ai presenti.

Per informazioni Ã¨ possibile contattare il numero 329 7764644.

Un appuntamento che si preannuncia di grande interesse culturale, capace di coniugare ricerca storica, divulgazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, offrendo ai partecipanti l'opportunitÃ di riscoprire le antiche mura che, da oltre duemila anni, raccontano la storia e l'identitÃ della cittÃ di Fondi.