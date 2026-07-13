Fino al 30 settembre la validità dell'ordinanza per contrastare il fenomeno del bivacco

Resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre 2026 l'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Carnevale allo scopo di contrastare il fenomeno del bivacco in aree pubbliche e il consumo di bevande in contenitori di vetro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza urbana, degrado ambientale e pericoli per la pubblica incolumità.

Il provvedimento ha validità tutti i giorni, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, sul territorio comunale del centro storico e in particolare in luoghi specifici considerati sensibili:

?Corso Appio Claudio

?Piazza della Repubblica

?Piazza Felice Chiusano

?Piazza Duomo

?Piazza IV Novembre

?Piazza Unità d’Italia

?Piazza Municipio

?Via Roma

?Piazza Cesare Beccaria

?Viale Guglielmo Marconi

?Viale Regina Margherita

?parcheggio mercato domenicale

Nelle aree e negli orari in questione è vietato bivaccare in aree pubbliche o aperte al pubblico, con permanenza prolungata e non giustificata, anche mediante sedute su scalinate e marciapiedi qualora tale condotta determini intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica e somministrare o vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, da parte di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e distributori automatici. È inoltre vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico, al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza autorizzate.

Un provvedimento necessario e indispensabile – spiega il sindaco Vincenzo Carnevale – per fornire alle forze dell'ordine uno strumento adeguato per garantire ordine, decoro e sicurezza nella nostra città. Anche sulla scorta dell'esperienza pregressa ritengo fondamentale giocare d'anticipo è prevenire fenomeni tanto diffusi quanto nocivi per l'immagine e la sicurezza del centro storico e non solo. Naturalmente il tutto senza nuocere alle attività commerciali che potranno continuare a somministrare bevande in vetro nelle aree di pertinenza.

Il divieto, infatti, come recita il testo dell'ordinanza “si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all’interno dei locali stessi, nei dehors e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico”.

TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA: https://comune.fondi.lt.it/wp-content/uploads/2026/07/testo-ordinanza-antivetro-e-bivacco.pdf .