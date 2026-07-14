Aperte le candidature per il "Festival del Magazzino Senior" 2026, riservato agli artisti over 30

Sono ufficialmente aperte le candidature per il Festival del Magazzino Senior edizione 2026, contest canoro riservato agli over 30, che si svolgerà a Fondi il prossimo 19 settembre.

L’APS il Magazzino Fondi rende noto che sono aperte le candidature per la seconda edizione del Festival del Magazzino Senior, il contest canoro riservato ai cantanti over 30 che dallo scorso anno affianca il ben collaudato Festival del Magazzino, rivolto ai giovani talenti emergenti.

Possono partecipare tutti gli artisti nati entro il 31 dicembre 1995; il regolamento completo è consultabile sulle pagine social ufficiali del Festival. Come per i colleghi più giovani, anche per i “Senior” sono previste due categorie: brani originali e cover, che daranno vita a due percorsi indipendenti, ciascuno con il proprio vincitore, e, infine, la classifica generale con il vincitore assoluto.

Per candidarsi basta inviare una mail all’indirizzo festivaldelmagazzino@gmail.com allegando il video di una breve esibizione e un documento.

È possibile candidarsi fino al prossimo 31 luglio. La serata finale andrà in scena presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra, a Fondi, sabato 19 settembre 2026, con ingresso libero. Il Festival del Magazzino Senior è inserito nel calendario degli eventi estivi patrocinati dal Comune di Fondi Summer Vibes.

Visto il riscontro positivo del 2025 - edizione pensata come “pilota” ma poi divenuta un Festival a tutti gli effetti, con numerosi cantanti provenienti non solo da Fondi, ma da vari paesi limitrofi -, l’APS il Magazzino non ha esitato a riproporre anche quest’anno il Festival Senior, affiancandolo alle più conosciute versioni “giovani” e “kids”, con l’intento di riuscire ad affermare anche questo format.