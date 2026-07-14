Sperlonga: Nuovo nido di Caretta caretta che ha richiesto l'intervento decisivo del Parco Riviera di Ulisse per mettere in sicurezza le uova

Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica 12 luglio, una tartaruga marina Caretta caretta Ã¨ risalita sulla Spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico.

A rendere possibile la tutela della nidificazione Ã¨ stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che, intorno alle 22.15, ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. La chiamata alla Capitaneria di Porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, che, insieme alla rete TartaLazio, Ã¨ l'unico tra i Parchi regionali del Lazio autorizzato a intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate.

Gli operatori del Parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse giÃ tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unita alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova.

Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare.

Per questo motivo si Ã¨ deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa tredici metri piÃ¹ all'interno, in una posizione ritenuta piÃ¹ sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova.

L'area Ã¨ stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Altamarea, dove rimarrÃ costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente nei primi giorni di settembre.

Ogni nido di Caretta caretta rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversitÃ del nostro territorio e una responsabilitÃ che sentiamo profondamente - dichiara il presidente dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. - Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita a una nuova generazione. Il nostro compito Ã¨ fare tutto il possibile affinchÃ© questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento ai cittadini che, con le loro segnalazioni, diventano parte attiva della tutela ambientale. Chiunque noti le tracce di una tartaruga o assista a una nidificazione deve contattare immediatamente gli enti competenti: una telefonata puÃ² fare la differenza e contribuire a proteggere uno degli spettacoli piÃ¹ affascinanti che la natura possa regalarci.

L'episodio conferma ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e operatori specializzati nella salvaguardia della fauna marina. Un lavoro silenzioso ma fondamentale che permette, anno dopo anno, di aumentare le possibilitÃ di successo delle nidificazioni di una specie protetta e simbolo della biodiversitÃ del Mediterraneo.

Ora non resta che attendere. Se tutto procederÃ regolarmente, tra poche settimane decine di piccoli esemplari di Caretta caretta raggiungeranno il mare, aggiungendo un nuovo capitolo a una storia che ogni estate rende il litorale della Riviera di Ulisse uno dei luoghi piÃ¹ importanti del Lazio per la conservazione di questa straordinaria specie.