Sperlonga: dal 23 al 26 luglio Fernando Fragione presenta la sua prima mostra personale "Anamnesis"

Dal 23 al 26 luglio 2026, la Sala Consiliare del Comune di Sperlonga ospiterÃ "Anamnesis", la prima mostra personale di Fernando Fragione, un percorso artistico che rappresenta il punto di approdo di un'esistenza interamente dedicata alla creativitÃ , alla cultura e alla costruzione di esperienze condivise.

L'inaugurazione Ã¨ in programma giovedÃ¬ 23 luglio alle ore 19.00, con il patrocinio del Comune di Sperlonga.

Per Fernando Fragione la pittura non Ã¨ un nuovo inizio, ma una naturale evoluzione di un cammino artistico iniziato molti anni fa. La sua ricerca nasce dall'incontro tra il paesaggio, la comunicazione, la musica e il teatro, dando vita a un linguaggio astratto e profondamente personale, in cui colore e materia diventano strumenti per raccontare emozioni, ricordi e paesaggi interiori.

Da sempre immerso nell'arte, Fragione Ã¨ stato protagonista della vivace scena culturale degli anni Ottanta e Novanta. DJ, attore, autore teatrale e animatore culturale, ha contribuito a ispirare e promuovere numerose iniziative artistiche, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Parallelamente, da oltre vent'anni opera nel mondo delle radio indipendenti, dove ha ricoperto i ruoli di curatore musicale, speaker e autore, sviluppando una particolare sensibilitÃ verso il rapporto tra suono, spazio e narrazione.

La sua attivitÃ si Ã¨ estesa anche alla progettazione di installazioni floreali e scenografie per eventi istituzionali, festival, manifestazioni pubbliche e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Esperienze differenti che oggi trovano una sintesi nella pittura, dove ogni opera diventa uno spazio aperto all'interpretazione e all'ascolto.

"Anamnesis", termine che richiama il concetto di memoria e di riscoperta del vissuto, raccoglie opere che trasformano frammenti di esperienze personali in paesaggi astratti, nei quali il colore dialoga con il ritmo, la luce con il silenzio e la materia con il ricordo. Ãˆ un invito a percorrere un viaggio interiore, lasciandosi guidare dalle suggestioni che emergono spontaneamente davanti alla tela.

Ho sempre vissuto l'arte â€“ dichiara Fragione - come un linguaggio senza confini. La musica, il teatro, la radio, gli eventi, la natura e oggi la pittura sono stati, e continuano a essere, modi diversi per raccontare la stessa ricerca: quella dell'emozione autentica. Anamnesis nasce dal desiderio di riportare alla luce ricordi, sensazioni e frammenti di vita che appartengono a tutti noi. Ogni quadro non offre una risposta, ma apre uno spazio di incontro tra chi osserva e ciÃ² che custodisce dentro di sÃ©. Ãˆ la mia prima mostra personale, ma rappresenta il racconto di una vita intera dedicata alla creativitÃ .

Con questa esposizione, Fernando Fragione apre al pubblico un universo costruito nel tempo, dove esperienze artistiche solo apparentemente lontane convergono in un'unica visione espressiva. Un percorso che racconta come la creativitÃ possa attraversare discipline diverse, mantenendo intatta la capacitÃ di generare cultura, emozione e bellezza.

Informazioni

Mostra: Anamnesis â€“ Fernando Fragione

Date: 23-26 luglio 2026 â€“ dalle 19.00 alle 23.00

Opening: giovedÃ¬ 23 luglio, ore 19.00

Sede: Sala Consiliare del Comune di Sperlonga â€“ Piazza Europa 1.