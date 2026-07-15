Lenola: il giornalista di RAI 3, Riccardo Iacona, ha visitato il polo multimediale Pietro Ingrao

Nei giorni scorsi il Polo Multimediale Pietro Ingrao, sito a Lenola in Località Passignano n. 39, è stato visitato da Riccardo Iacona e dalla sua compagna.

Una lunga visita durante la quale il noto giornalista di RAI3, autore del programma di inchieste “PRESA DIRETTA”, ha apprezzato il sito internet “PIETROINGRAO.EU” ripromettendosi di consultarlo per conoscere meglio i suoi contenuti; si è soffermato sui numerosi documenti raccolti; sugli inediti di Ingrao; sulle foto dei comizi di Pietro Ingrao svolti a Lenola il 2 giugno del 1976 e nel mese di maggio del 1985; si è soffermato sulle locandine e manifesti delle numerose iniziative esposti nel Polo, tra cui quella della iniziativa svolta 24 settembre 2016 dal titolo “RICORDANDO PIETRO – dalla resistenza al ripudio della guerra” in cui lui stesso dialogò con Chiara INGRAO e DON ROBERTO Sardelli.

Una iniziativa svolta a Piazza Cavour a circa un anno dalla scomparsa di Pietro Ingrao in cui si ragionò sul suo costante impegno per la pace e la difesa dell’art. 11 della Costituzione, sulla non violenza e sulle iniziative dei movimenti pacifisti che si erano sviluppati in Italia dalla metà degli anni ’80 in poi.

Quell’evento fu, tra l’altro, l’ultima uscita pubblica di Don Roberto Sardelli a Lenola, che poi ci lasciò pochi anni dopo.

Pubblichiamo il testo della dichiarazione che Riccardo Iacona ha voluto rilasciare a seguito della visita: