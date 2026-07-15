Al Laghetto degli Alfieri la seconda tappa di Goletta dei Laghi sul Lago di Fondi

Goletta dei Laghi, seconda tappa nel Lazio al Lago di Fondi: un punto fortemente inquinato e uno entro i limiti. Sviluppo sostenibile, monitoraggio, criticità ambientali e tutela della biodiversità al centro dell’incontro tra associazioni, istituzioni, mondo della ricerca e gestione territoriale

Si è svolta al Laghetto degli Alfieri la seconda tappa nel Lazio di Goletta dei Laghi, dove la storica campagna di Legambiente ha toccato il Lago di Fondi, all’interno del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Nell’incontro pubblico con cittadini, amministratori, consiglieri, istituzioni e attori della gestione territoriale, sono stati resi pubblici i risultati del monitoraggio effettuato come di consueto dai tecnici di Legambiente: fortemente inquinato il punto monitorato all’ingresso nello specchio d’acqua del canale San Magno nel comune di Fondi; entro i limiti quello dove arriva il canale San Vito a Monte San Biagio. All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, il direttore del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Erminio Corina, Paolo Giardino direttore Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Lazio Sud-Ovest e Marcello Conte dottore in Scienze Biologiche, oltre a tanti cittadini e attivisti del circolo “Luigi Di Biasio” di Legambiente che ha organizzato l’appuntamento, e del vicino circolo Legambiente Terracina.

Il Lago di Fondi è un ecosistema straordinario, da tutelare e far conoscere, dove i reflui non depurati che, a volte da un canale e a volte da un altro individuiamo puntualmente da anni, ne mettono a durissima prova la qualità ambientale - dichiarano Paola Marcoccia presidente del circolo intercomunale Luigi Biasio e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. - Per aggredire e risolvere i problemi legati a carichi eccessivi di microrganismi di origine fecale, bisogna risolvere tutti le enormi mancanze depurative di interi quartieri delle nostre cittadine, situazioni che si conoscono e sulle quali continuiamo a porre l’attenzione. Sarà così che il Lago di Fondi potrà essere riscoperto nella sua bellezza dalla collettività, ed è in tal senso che va rafforzato il ruolo del Parco Regionale come protagonista assoluto nel miglioramento delle condizioni ambientali, attraverso il suo rafforzamento e l'approvazione definitiva del Piano di Assetto per il quale continuiamo a chiedere una svolta alla Regione Lazio che ancora non vediamo arrivare. Insieme, cittadini, istituzioni e mondo della ricerca possono fare tanto, per contrastare le criticità legate alla qualità dell’acqua ma anche riguardanti l’eccessiva presenza di microplastiche legate al voluminosissimo comparto agricolo locale, ed è per questo che torniamo a sostenere che percorsi e tavoli di lavoro costanti, siano fondamentali, come quello dell’istituzione di un Contratto di Lago.

La serata di presentazione e analisi delle criticità si è conclusa poi al Laghetto degli Alfieri, in uno dei luoghi del Parco, con degustazione di prodotti tipici locali, concerto sostenibile di musica popolare e osservazione astronomica notturna, tutto sempre grazie all’organizzazione del Circolo “Luigi Di Biasio”.