Sperlonga: il 30 luglio la terza edizione del "Music Wave" con due special guest, Simona Carella e Mirodimare

Torna anche quest’anno lo Sperlonga Music Wave, spettacolo musicale dedicato ai giovani artisti e musicisti emergenti del territorio, patrocinata dal Comune di Sperlonga. La kermesse si svolgerà giovedì 30 luglio in piazza Europa a Sperlonga.

Per il terzo anno consecutivo Sperlonga accoglierà diciassette giovani cantanti e cantautori emergenti provenienti da tutto il Sud Pontino, in occasione dello Sperlonga Music Wave. Uno spettacolo musicale, non competitivo e di pura esibizione, patrocinato dal Comune di Sperlonga e organizzato in sinergia tra il Centro Giovani di Sperlonga e l’APS il Magazzino Fondi.

L’edizione 2026 si svolgerà giovedì 30 luglio alle ore 21:00 in piazza Europa, nel cuore del centro storico di Sperlonga. Sul palco si alterneranno diciassette artisti, selezionati nel corso delle settimane passate: Alyssa, Battito, Canvaz, Carol Capodiferro, Chino, Claudia Cerullo, Dario Pietrosanto, Elvira Cubino, Federica D’Angelis, Giulia Maiello, Irene Di Fazio, Karol T, Lucrezia Palmigiani, i No Panic, Oye Gad, Pestifero, i Toni Nascosti.

E non finisce qui: ci saranno due special guest, Simona Carella e Mirodimare. Simona Carella, classe 2003, ha appena pubblicato il suo primo EP, dal titolo “Simona Carella”, anticipato dal singolo Ali sporche, lanciato con un grande evento svoltosi lo scorso 9 luglio presso il Teatro Romano di Terracina, dopo essersi aggiudicata la vittoria del prestigioso bando Laziosound Recording, che incentiva le produzioni musicali dei giovani artisti.

Mirodimare, pseudonimo di Mirko Della Vecchia, classe 2006, è anche lui un giovanissimo talento emergente, proveniente dalla scena musicale partenopea. Rappresenta la nuova generazione di cantautori che porta avanti la tradizione musicale napoletana con uno sguardo fresco e contemporaneo. Tra i vari progetti finora svolti, vanta l’apertura del concerto di Enzo Avitabile nel 2023, mentre uno dei suoi ultimi brani, dal titolo Io, nu’ criaturo, è stata scritta in collaborazione con Giò Di Tonno.

Simona Carella e Mirodimare si esibiranno sul palco con i propri brani e saranno inoltre ospiti del talk pomeridiano che prenderà il via alle ore 15:00, sempre in Piazza Europa, dove racconteranno la propria esperienza e potranno rispondere alle domande sia degli altri artisti, sia di quanti sono interessati e vorranno essere presenti.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Sperlonga, che dal 2024 ha abbracciato e incentivato lo Sperlonga Music Wave, un evento che regala a molti ragazzi la possibilità di esibirsi in una piazza importante e un’occasione di confrontarsi da vicino e ricevere preziosi consigli da altri giovani artisti che, nonostante la giovane età, hanno già raccolto i primi risultati importanti.

Ricordiamo infine che, oltre al live delle 21:00, anche la partecipazione al talk pomeridiano è gratuita e aperta a tutti.