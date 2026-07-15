Pubblicato dalla Pro Loco lo "Speciale Estate 2026” che racconta la città tra turismo, cultura e tradizioni

È disponibile “Speciale Estate 2026”, la nuova pubblicazione realizzata dall’Associazione Pro Loco Fondi APS, un numero interamente dedicato alla stagione turistica che racconta il volto più autentico e dinamico della città attraverso eventi, cultura, storia, itinerari, curiosità e iniziative che animeranno i mesi estivi.

Lo speciale rappresenta uno strumento di promozione del territorio pensato sia per i cittadini sia per i numerosi turisti che scelgono Fondi come meta delle proprie vacanze. Un viaggio tra il patrimonio storico e artistico cittadino, le bellezze naturalistiche, le tradizioni popolari e gli appuntamenti culturali che caratterizzano l’estate fondana, sempre più apprezzata per la qualità della sua offerta.

La pubblicazione è disponibile anche in versione PDF interattiva, arricchita da QR Code e collegamenti multimediali che consentono di accedere direttamente a video, approfondimenti, servizi televisivi, pagine web e altri contenuti online, offrendo così un’esperienza di lettura moderna e coinvolgente.

Tra gli argomenti affrontati figurano il crescente successo dell’estate fondana e del turismo esperienziale, il ritorno della guida “Passeggiata per Fondi”, la partecipazione della Pro Loco alla trasmissione di Rai 1 dedicata a Giulia Gonzaga, la presentazione del volume Madonna degli Angeli, il progetto dedicato alla valorizzazione della Via Appia Regina Viarum, il Trekking Urbano, la consegna della Bandiera Blu al litorale fondano, oltre a racconti e testimonianze che custodiscono la memoria collettiva della città.

Lo speciale dedica inoltre spazio agli eventi che accompagneranno cittadini e visitatori durante tutta la stagione estiva, con un ricco calendario di appuntamenti culturali, mostre, visite guidate, spettacoli, escursioni e iniziative capaci di valorizzare l’identità di Fondi e le sue eccellenze.

Con questa pubblicazione – dichiara il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli – vogliamo offrire uno strumento utile per conoscere e vivere Fondi in tutte le sue sfaccettature. Lo Speciale Estate 2026 racconta una città viva, accogliente e ricca di opportunità, frutto dell’impegno condiviso di istituzioni, associazioni, operatori turistici e volontari. È anche un invito a scoprire il nostro patrimonio storico, culturale e naturalistico attraverso contenuti sempre aggiornati e multimediali, perché il turismo oggi è soprattutto esperienza, partecipazione e conoscenza.

La versione cartacea dello “Speciale Estate 2026” è distribuita gratuitamente presso le edicole e numerose attività commerciali di Fondi, mentre la versione digitale permette di consultare il giornale anche da smartphone, tablet e computer, con un semplice clic sui collegamenti interattivi.

Con questa iniziativa editoriale la Pro Loco Fondi conferma il proprio impegno nella promozione turistica e culturale del territorio, proseguendo il percorso di valorizzazione della città attraverso strumenti innovativi capaci di coniugare tradizione e nuove tecnologie.