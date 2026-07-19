Monte San Biagio: Carabinieri denunciano 20enne trovato in possesso di un coltello a serramanico

Nella serata di venerdÃ¬, i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno deferito, in stato di libertÃ , un cittadino di 20 anni del luogo e giÃ noto alle forze di polizia, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato lâ€™indagato mentre si muoveva a piedi per le strade del centro cittadino. Nel corso delle operazioni di identificazione, i militari operanti, in presenza dei presupposti di Legge, hanno deciso di sottoporre il giovane a perquisizione personale, trovando allâ€™interno di una tracolla un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile, tutto sottoposto a sequestro.

Per i motivi di cui sopra, i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertÃ , il ventenne alla Procura della Procura della Repubblica di Latina.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.