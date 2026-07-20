Il 7 e l'8 agosto la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema sotto le stelle – Dal mito al pubblico”

Torna, per la quarta edizione consecutiva, la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema sotto le stelle – Dal mito al pubblico”, organizzata da La Cinearte Produzioni e curata dai fratelli Latilla.

L’evento, che si terrà il 7 e 8 agosto presso il Chiostro San Domenico con inizio alle 21:00 e ingresso gratuito, realizzata con il contributo di: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e patrocinata da Federazione Club Unesco di Latina, Latina Film Commission. La rassegna è coordinata da La Cinearte Produzioni e dall’associazione Koiné APS, con la partnership del MOF, Banca Popolare e Foglia d’oro Soc. Coop. Onlus, con la collaborazione di Ermete Labbadia (Festival Internazionale “Inventa un Film” di Lenola) e con a capo Francesco e Gianmarco Latilla, ideatori e direttori artistici dell’evento.

I cortometraggi selezionati per questa edizione provengono da diversi sguardi e background autorali, ma trovano il loro massimo comune denominatore nella potenza della narrazione. Le opere proposte mostreranno la natura proteiforme del cinema, offrendo una panoramica artistica capace di stimolare riflessioni e mostrare nuove prospettive estetiche e sociali.

Il commento dei fratelli Latilla

Il nostro obiettivo è dimostrare come il cortometraggio non sia un genere minore, ma una forma d'arte autonoma, densa e rivoluzionaria - hanno ribadito più volte i fratelli Latilla, specificando che: Quest'anno abbiamo voluto dare ancora più spazio al dietro le quinte, portando al pubblico le voci di chi il cinema lo fa concretamente: dai produttori alle maestranze. Nella nostra rassegna proiettiamo cortometraggi di giovani registi arrivati nei più prestigiosi festival internazionali; giovani autori che come noi cercano di narrare delle storie seguendo il proprio stile e il proprio linguaggio. È un percorso condiviso con una platea fedele, che ringraziamo per la costante attenzione verso la qualità delle storie. La nostra visione mette al centro il cinema come momento di aggregazione e connessione profonda tra opera e spettatore, amplificato dall'impatto della proiezione collettiva. Curare una rassegna all'aperto in un luogo dal forte fascino evocativo come il Chiostro di San Domenico è la chiave magica per comprendere al meglio ciò intendiamo come connessione oltre le mura del tempo. Vogliamo accompagnare il nostro pubblico in un viaggio di due serate alla scoperta di un cinema contemporaneo e innovativo, i cui linguaggi stanno registrando importanti successi sia in Italia che all'estero.

La prima serata, quella di venerdì 7 agosto, avrà inizio con il conferimento del Premio "Strade Indipendenti" al regista-sceneggiatore-attore Svevo Moltrasio (Ritals – web series, Gli ospiti), un riconoscimento che celebra il suo percorso all’interno del cinema indipendente a cui seguirà un dialogo sul suo ultimo film, "Smart Working”, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti. Avranno come sempre una particolare attenzione i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola che verranno introdotti da un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. A seguire, una proiezione speciale de “Il crepuscolo degli dei”, docu-corto diretto dai Latilla che narra la città di Fondi sotto un profilo simbolico ed enigmatico. La serata proseguirà con la proiezione de "I fantastici 4 x 2", primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, accompagnato dagli interventi dell’attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell’opera Valerio Vestoso. Proprio a Valerio Vestoso (tra gli autori di Una pezza di Lundini e regista di Vita da Carlo – la serie 2 con Carlo Verdone e Le buone maniere con Giuseppe Esposito) sarà conferito il Premio "Nuovo Immaginario", riconoscimento volto a premiare una traiettoria artistica folgorante che lo ha imposto tra i giovani autori più influenti e originali della nuova commedia italiana. Ad arricchire ulteriormente il parterre degli ospiti, la serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno infatti presenti l’attrice Yasminn Pucci (già nota al grande pubblico e discendente della dinastia reale imperiale dell'Iran) e l’attore e doppiatore Thomas Semeraro (Lo spietato, Loro, Vita da Carlo – la serie) per lanciare due nuovi lungometraggi che li vedono co-protagonisti sul grande schermo "The Sentencer" e "Four Sisters". L’apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi che eseguirà alcuni suoi brani dal vivo.

La seconda serata, sabato 8 agosto, sarà dedicata ancora ai cortometraggi finalisti del festival di Lenola, con un focus su incontri e proiezioni speciali. Si inizierà con un incontro con il duo Franco Angeli (regista-sceneggiatore) e Livia Bonifazi (attrice) che verranno premiati per il film “Lo spazio inquieto” (Archivio Luce Cinecittà), un documentario sulla vita dell’omonimo zio del regista nonché uno dei pittori più influenti del secondo novecento. A seguire, l’incontro con il celebre fotografo Daniele Luxardo, figura di spicco del mondo istituzionale in stretto legame con il grande cinema italiano, la giovane attrice Alessia Santini (Fuori, Un passo dal cielo) tra i volti dell’ultima opera di Paolo Sorrentino, “La grazia”. Un’altra proiezione speciale sarà quella di “Zone d’ombra”, il nuovo cortometraggio di Antonio Fasolo il quale sarà presente come lo scorso anno. Infine, verrà consegnato un premio alla carriera ad Antonio Piovanelli, attore poliedrico e interprete raffinato che ha attraversato con intensità il teatro e il cinema italiano, lavorando con registi del calibro di Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Paolo e Vittorio Taviani, Luca Ronconi, Liliana Cavani e Marco Bellocchio (con uno speciale sodalizio a partire dal ’77 fino agli ultimi lavori). La ciliegina sulla torta sarà la proiezione de “Il guerriero” dei fratelli Latilla in una versione speciale, in bianco e nero, restituendo all’opera un’aura diversa da quella conosciuta dagli spettatori che vedranno proiettati gli scorci della città di Fondi sotto una nuova veste. Anche questa seconda serata vedrà i frammenti musicali di Giuliano Parisi ma anche di Alfredo Cerrito (StraMorgan su Rai 2) e delle sue sonorità elettroacustiche.

Un ringraziamento agli sponsor: Bluecarcompany, Caseificio Porta Roma, B&B Mirò, Ristorante Il Boschetto, Conad Superstore , Onepull – D.Game Store