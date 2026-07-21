Il sindaco sul Bando Ossigeno: il comune è già al lavoro con attenzione su ogni opportunità per il territorio

In riferimento alle dichiarazioni diffuse da Fondi in Azione sulla possibilità per il Comune di Fondi di partecipare al Bando “Ossigeno”, l’Amministrazione comunale precisa che gli uffici competenti si stanno già attivando per valutare e predisporre quanto necessario alla partecipazione.

Ringraziamo Fondi in Azione per il suggerimento e, più in generale, accogliamo sempre positivamente ogni proposta che possa contribuire al bene della nostra città – dichiara il Sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale. – È però opportuno ricordare che il Comune di Fondi è da sempre particolarmente attento alle opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali ed europei e che, anche per quanto riguarda il progetto Ossigeno, la nostra città ha già partecipato alle precedenti iniziative ottenendo importanti risultati.

L’attenzione dell’Amministrazione alla programmazione e al reperimento di finanziamenti esterni rappresenta infatti una linea di lavoro costante, con l’obiettivo di intercettare tutte le risorse utili a migliorare la qualità urbana, incrementare il patrimonio verde, riqualificare gli spazi pubblici e rendere la città sempre più sostenibile e vivibile.

Non aspettiamo certamente le sollecitazioni della politica per monitorare i bandi – prosegue Carnevale – perché questa attività viene svolta quotidianamente dall’Amministrazione e dagli uffici comunali. Naturalmente i suggerimenti sono sempre benvenuti, soprattutto quando riguardano opportunità concrete per Fondi. Siamo un’Amministrazione attenta ai bandi, alla progettazione e alla possibilità di ottenere risorse aggiuntive per il territorio, e continueremo a lavorare in questa direzione.

Il Comune di Fondi ha già dimostrato concretamente questa attenzione partecipando alle precedenti opportunità legate al progetto Ossigeno e ottenendo interventi destinati ad accrescere il patrimonio arboreo e arbustivo della città.