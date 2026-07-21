Controlli e verifiche sulla manutenzione dei terreni privati per prevenzione incendi e sicurezza

Lâ€™Amministrazione comunale di Fondi richiama lâ€™attenzione di tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni e aree private sullâ€™importanza di provvedere con regolaritÃ alla pulizia e alla manutenzione delle proprie proprietÃ , attraverso lo sfalcio della vegetazione incolta, la rimozione di sterpaglie, rovi, residui vegetali e di ogni altro materiale potenzialmente combustibile.

Unâ€™attivitÃ fondamentale soprattutto durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la presenza di vegetazione secca aumentano sensibilmente il rischio di incendi, mettendo in pericolo non soltanto i terreni interessati, ma anche le abitazioni, le infrastrutture, le attivitÃ produttive e lâ€™intero patrimonio ambientale del territorio.

La corretta manutenzione delle proprietÃ private assume inoltre particolare rilievo quando queste confinano con strade, marciapiedi, parchi, percorsi pedonali e altri spazi di uso pubblico. Vegetazione non curata, rami sporgenti e sterpaglie possono infatti compromettere la visibilitÃ , ostacolare il passaggio di pedoni e veicoli e limitare la piena e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

La prevenzione â€“ dichiara il Sindaco Vincenzo Carnevale â€“ Ã¨ una responsabilitÃ che deve coinvolgere lâ€™intera comunitÃ . Lâ€™Amministrazione comunale sta facendo la propria parte attraverso gli interventi sulle aree pubbliche, ma Ã¨ indispensabile che anche i proprietari delle aree private garantiscano una manutenzione costante e puntuale. Tenere pulito un terreno non significa soltanto rispettare le regole: significa contribuire concretamente alla sicurezza delle persone, alla prevenzione degli incendi, al decoro della nostra cittÃ e alla possibilitÃ per tutti di usufruire pienamente e in sicurezza degli spazi pubblici.

La cura del territorio â€“ aggiunge lâ€™Assessore allâ€™Ambiente Roberta Muccitelli â€“ parte anche dai comportamenti responsabili di ciascuno di noi. La manutenzione dei terreni privati Ã¨ unâ€™azione semplice ma decisiva per ridurre il rischio di incendi e prevenire situazioni di degrado o pericolo. Chiediamo pertanto ai proprietari di intervenire con tempestivitÃ e continuitÃ , soprattutto nelle aree confinanti con spazi pubblici, strade e abitazioni. La tutela dellâ€™ambiente e della sicurezza passa attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni e cittadini.

Sul territorio comunale la Polizia Locale sta giÃ intervenendo con attivitÃ di controllo e verifica delle situazioni di mancata manutenzione che possono determinare condizioni di pericolo, degrado o ostacolo alla fruizione degli spazi pubblici. Unâ€™attivitÃ che proseguirÃ anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di incendio e a quelle confinanti con strade, abitazioni e spazi frequentati dalla cittadinanza.

Lâ€™Amministrazione invita pertanto tutti i soggetti interessati ad intervenire tempestivamente e a mantenere le aree di propria competenza in condizioni adeguate per tutta la stagione a maggiore rischio, evitando situazioni di pericolo o di degrado.

La collaborazione dei cittadini resta un elemento essenziale per costruire una cittÃ piÃ¹ sicura, ordinata e curata. Il rispetto delle regole e la corretta manutenzione delle proprietÃ private rappresentano un dovere nei confronti dellâ€™intera collettivitÃ .

I controlli proseguiranno attraverso gli uffici e gli organi competenti, con lâ€™obiettivo di prevenire situazioni di rischio per la pubblica incolumitÃ , contrastare il pericolo di incendi e garantire la piena e sicura fruibilitÃ della viabilitÃ e degli spazi pubblici.