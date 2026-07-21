Forza Italia Giovani sulla Movida piÃ¹ sicura in cittÃ : una proposta che oggi Ã¨ diventata realtÃ 

Il Gruppo di Forza Italia Giovani Fondi esprime grande soddisfazione per il servizio di presidio della Polizia Locale, giaÌ€ attivo da alcune settimane nei fine settimana fino alla mezzanotte, presso il centro storico e le principali aree della movida cittadina.

Lâ€™iniziativa rappresenta un importante investimento sulla sicurezza e sulla qualitaÌ€ della vita della cittaÌ€, consentendo ai tanti giovani, alle famiglie, ai residenti e ai visitatori di vivere il centro storico con maggiore serenitaÌ€. Una presenza costante che contribuisce anche a valorizzare le attivitaÌ€ commerciali e i luoghi di aggregazione, rendendo la movida fondana sempre piuÌ€ sicura, ordinata e accogliente.

Durante la campagna elettorale â€“ dichiara il coordinatore di Forza Italia Giovani Fondi, Vittorio Antonio Grieco â€“ avevamo avanzato con convinzione la proposta di istituire un presidio serale della Polizia Locale nelle aree della movida. Era una richiesta nata dallâ€™ascolto delle esigenze di tanti giovani della nostra cittaÌ€, convinti che divertimento e sicurezza dovessero andare di pari passo. Oggi vedere questo servizio giaÌ€ operativo rappresenta per noi una grande soddisfazione e costituisce uno dei primi risultati concreti dellâ€™impegno politico portato avanti dal nostro gruppo.

Un sincero ringraziamento va al Sindaco Vincenzo Carnevale, che ha dimostrato grande sensibilitaÌ€ nei confronti di questa proposta, condividendone lo spirito e traducendola in un intervento concreto nellâ€™interesse della cittaÌ€ e delle nuove generazioni. EÌ€ un segnale importante di attenzione verso i giovani e di una politica capace di ascoltare e trasformare le idee in fatti.

Il gruppo rivolge inoltre il proprio apprezzamento allâ€™Assessore con delega al Centro Storico e alle Politiche Giovanili, Cristian Peppe, per il supporto nellâ€™attuazione dellâ€™iniziativa e per lâ€™attenzione costante rivolta alla valorizzazione del centro storico e delle politiche giovanili, cosiÌ€ come al Comando della Polizia Locale, che con professionalitaÌ€ e senso del dovere sta garantendo questo importante servizio nelle serate del fine settimana.

Un ringraziamento va, inoltre, a tutte le Forze dellâ€™Ordine che, quotidianamente, operano sul territorio con impegno, professionalitaÌ€ e spirito di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini e contribuire a rendere Fondi una comunitaÌ€ sempre piuÌ€ sicura e vivibile.