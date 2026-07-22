Il 24 luglio al via la VI edizione del "Fondi Fruit Summer" sulle spiagge fondane

Per il sesto anno consecutivo il litorale di Fondi ospiterÃ il Fondi Fruit Summer, l'iniziativa che promuove corretti stili di vita attraverso l'attivitÃ fisica, la sana alimentazione e il consumo di frutta e verdura. La manifestazione Ã¨ promossa dal Comune di Fondi e dal MOF - Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi, ed Ã¨ organizzata dall'Associazione Nautilus.

Nel corso degli anni il Fondi Fruit Summer Ã¨ diventato un appuntamento fisso dell'estate fondana, capace di coinvolgere residenti e turisti in giornate dedicate al benessere, alla socialitÃ e alla valorizzazione delle produzioni ortofrutticole che rappresentano uno dei principali punti di forza del territorio.

L'iniziativa si inserisce in un percorso piÃ¹ ampio che il Comune di Fondi e il MOF portano avanti durante tutto l'anno per promuovere una corretta cultura alimentare, anche attraverso il progetto "Metti un Frutto sotto il Banco", rivolto agli studenti delle scuole del territorio.

L'edizione 2026 si articolerÃ in tre appuntamenti, ciascuno con un programma che accompagnerÃ i partecipanti per l'intera giornata: alle ore 8.00 Ã¨ prevista una sessione di yoga, alle 10.30 giochi e animazione per grandi e piccoli e, alle 14.30, la distribuzione gratuita di frutta fresca.

Le tappe del Fondi Fruit Summer 2026 saranno:

24 luglio â€“ San Salvador, localitÃ Capratica;

31 luglio â€“ Golfo dei Pirati, localitÃ Pedemontano;

7 agosto â€“ Riviera Lido Bar & Restaurant, localitÃ Sant'Anastasia.

Il Fondi Fruit Summer Ã¨ diventato uno degli appuntamenti piÃ¹ rappresentativi dell'estate fondana. Attraverso questa iniziativa promuoviamo il benessere, valorizziamo il nostro litorale e raccontiamo un territorio che ha nell'ortofrutta una delle sue eccellenze piÃ¹ importanti. Ãˆ un'occasione per coinvolgere cittadini e turisti in un'esperienza che unisce salute, qualitÃ della vita e identitÃ locale - dichiara il sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale.

Il Fondi Fruit Summer dimostra come sia possibile promuovere il territorio partendo dalle sue vocazioni. La nostra agricoltura e il comparto ortofrutticolo rappresentano un patrimonio economico e culturale che merita di essere raccontato anche attraverso iniziative capaci di parlare a famiglie, giovani e visitatori - afferma l'assessore alle AttivitÃ Produttive, Stefania Stravato.

Portare la frutta fresca direttamente sulle spiagge significa trasformare un messaggio di educazione alimentare in un gesto concreto. Per il MOF questa manifestazione rappresenta un'opportunitÃ preziosa per avvicinare sempre piÃ¹ persone alla cultura del consumo di frutta e verdura e, allo stesso tempo, per rafforzare il legame tra il mercato ortofrutticolo, il territorio e la comunitÃ - sottolinea il direttore del MOF, Roberto Sepe.

Anno dopo anno il Fondi Fruit Summer conferma il proprio ruolo di appuntamento dedicato alla promozione del territorio, dell'educazione alimentare e del benessere, contribuendo a diffondere la cultura del consumo di frutta e verdura e a valorizzare Fondi e il MOF come punto di riferimento per l'ortofrutta italiana.