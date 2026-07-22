Azione per la creazione di un Parco della Memoria contro tutte le Mafie

Il giorno 19 luglio presso il "Muro della legalitÃ " si Ã¨ tenuto un momento commemorativo promosso dall'Associazione il Quadrato Fondi, per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, uccisi nella strage mafiosa di via d'Amelio il 19 luglio 1992.

L'evento ha visto inoltre la partecipazione del Sindaco Vincenzo Carnevale, del vice-sindaco Daniela de Bonis e dell'assessore Piero Parisella, cui si sono aggiunti anche la consigliera comunale di Formia Paola Villa e il giornalista Salvatore Minieri.

Riportiamo e come Fondi in Azione condividiamo pienamente le parole del Sindaco Carnevale:

Ricordare non significa soltanto rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. Significa soprattutto trasformare la memoria in responsabilitÃ , riaffermando ogni giorno, con le nostre scelte e i nostri comportamenti, i valori della legalitÃ , della giustizia e del rispetto delle istituzioni. La lotta alla mafia e a ogni forma di illegalitÃ riguarda ciascuno di noi. Si costruisce attraverso lâ€™esempio, la cultura, lâ€™educazione dei piÃ¹ giovani e la capacitÃ di una comunitÃ di non voltarsi mai dallâ€™altra parte.

Il valore della lotta per la legalitÃ non ha bandiere, ma deve coinvolgere tutta la societÃ civile, e anche noi come forza politica Fondi in Azione siamo disponibili a dare il nostro contributo.

Ecco, proprio per avvalorare questo impegno, noi di Fondi in Azione facciamo nostro lâ€™impegno dellâ€™amministrazione di valorizzare il Muro della LegalitÃ con la creazione un Parco della Memoria contro tutte le Mafie, luogo di frescura ma anche di educazione alla legalitÃ , da realizzare acquisendo ad uso pubblico il terreno prospiciente in evidente stato d'abbandono.