Sperlonga: il 24 luglio “Qualcosa di lei” – la rappresentazione teatrale che porta in scena “l’amore complicato”

Un monologo teatrale (con l’attrice Maria Stella per la regìa di Tiziana Sensi) la cui trama è intessuta di sottili fili psicologici, che pone l’attenzione su un rapporto amoroso difficile, segnato da tanta passione e altrettanto rancore.

E’ quanto verrà portato in scena a Sperlonga (LT) venerdì 24 luglio alle ore 21,00 in piazza Europa, organizzato dall’Associazione “Note Magiche” e patrocinato dal Comune di Sperlonga e da Sperlonga Turismo.

La rappresentazione avverrà appunto nel centro storico di Sperlonga, in piazza Europa, utilizzando lo spazio antistante l’ingresso della Casa Comunale e dell’ufficio postale, con il pubblico ai piedi della scalinata, una sorta di anfiteatro naturale da cui godere lo spettacolo teatrale.

“Qualcosa di Lei” porta la firma di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi ed è diretto dalla poliedrica regista Tiziana Sensi, pluripremiata anche con l’Alta Medaglia

del Presidente della Repubblica. Ad interpretare questa intensa rappresentazione è Maria Stella Sturiale, attrice e doppiatrice.

Chi è Claudia la donna che sta lasciando Francesco, senza nessun apparente rimorso, anzi, con un senso di eccitazione e di trionfo? - si legge nella presentazione dell’opera. - Ma chi è la vera vittima e chi è il carnefice? Qual è la ragione di tanta gratuita crudeltà?