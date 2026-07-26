“San Francesco vive... a Fondi”: al via il ricco programma estivo per l'Ottavo Centenario del Transito

La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Fondi annuncia un programma estivo senza precedenti per i mesi di agosto e settembre 2026. Sotto il titolo “San Francesco vive... a Fondi – Estate”, la città celebrerà l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco, attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale.
1-2 Agosto: L’Indulgenza Plenaria del Perdono d’Assisi
Le celebrazioni si apriranno sabato 1° agosto alle ore 12:00 con la lettura del Diploma di Teobaldo e la recita dell’Angelus, segnando l’inizio del periodo in cui è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria.
- Percorso Spirituale: Per favorire la grazia del Sacramento della Penitenza, le confessioni saranno disponibili sabato (18:00-19:30) e domenica (09:30-12:00 e 18:00-19:30). Sabato sera si terrà inoltre un momento di adorazione eucaristica alle ore 21:00.
- Arte Estemporanea in Piazza: Sabato 1° agosto, dalle 18:00 alle 23:00, Piazza IV Novembre ospiterà la mostra collettiva “San Francesco vive... a Fondi, con arte”. Quindici artisti si cimenteranno nella creazione dal vivo di opere dedicate alla presenza francescana a Fondi: Angelo Addessi (artista digitale); Mauro Bianchi (pittore); Giuseppe Corsetti - Mudra (pittore); Onorato D’Ambrosio (scultore); Walter Derkac (pittore); Stefania Maria Giulia Di Benedetto (pittrice); Pier Paolo Forlini (pittore); Silvia Iacozza (pittrice); Antonietta Matteoli (pittrice); Remo Masella (scultore); Rossella Pannozzo (pittrice); Egidio Rinaldi (scultore); Gianni Saccoccio (pittore); Mauro Sposito (pittore); Carlo Spirito (pittore).
- Le opere saranno esposte nel chiostro il giorno successivo e l'evento sarà documentato in una pubblicazione dedicata.
- Il Grande Concerto Corale: Domenica 2 agosto alle ore 21:00 si terrà “In... Canto Serafico”, concerto per ensemble vocale e pianoforte diretto dal M° Ciro Montella. Sul palco si alterneranno i soprani Frida Cuccurullo e Linda Wiquel, i contralti Sara Bencivenga e Paola Laudanna, i tenori Luigi Falcini e Valerio Ilardo, e i bassi Samuele Caiazzo e Pasquale Pernice, accompagnati dal pianista Giuseppe Ganzerli. La festa si chiuderà alle 23:00 con la Supplica alla Regina degli Angeli.
16 Agosto: La Festa di San Rocco
La città rinnoverà il suo legame con San Rocco attraverso un articolato programma devozionale preparato dalla Novena (7-15 agosto, ore 19:15).
- La Processione Solenne: Il 16 agosto, dopo le numerose messe mattutine, alle 19:30 inizierà la solenne processione. Il simulacro attraverserà le principali vie cittadine, tra cui Viale Vittorio Emanuele III, Viale Regina Margherita, Via degli Ausoni, Via Roma, Via Pacinotti e Corso Appio Claudio, fino a giungere in Piazza Alcide De Gasperi.
- Celebrazione e Spettacolo: Alle 20:30, la messa solenne in piazza sarà presieduta da S. Ecc. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta. A seguire, alle ore 22:00, gli alunni dell’Istituto San Francesco metteranno in scena la commedia musicale “Murales”.
Settembre: Le Stimmate e il Teatro d'Autore
Il culmine delle celebrazioni francescane avverrà a settembre:
- Mostre in Corso: Proseguirà fino al 18 settembre nella Chiesa di San Francesco l’importante mostra di artisti campani “Le Tavole di Francesco”.
- Festa delle Stimmate: Giovedì 17 settembre, dopo il triduo di preparazione (14-16 settembre), si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica alle 19:00. L’evento conclusivo della stagione sarà lo spettacolo “Il viaggio di Francesco”, con la prestigiosa regia di Pino Quartullo (produzione MAAT), alle ore 20:30.
La comunità invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi eventi, opportunità unica per riscoprire la bellezza dell'arte e la profondità della fede nel nome di San Francesco.