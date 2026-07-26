“San Francesco vive... a Fondi”: al via il ricco programma estivo per l'Ottavo Centenario del Transito

La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Fondi annuncia un programma estivo senza precedenti per i mesi di agosto e settembre 2026. Sotto il titolo “San Francesco vive... a Fondi – Estate”, la città celebrerà l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco, attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale.

1-2 Agosto: L’Indulgenza Plenaria del Perdono d’Assisi

Le celebrazioni si apriranno sabato 1° agosto alle ore 12:00 con la lettura del Diploma di Teobaldo e la recita dell’Angelus, segnando l’inizio del periodo in cui è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria.

Percorso Spirituale: Per favorire la grazia del Sacramento della Penitenza, le confessioni saranno disponibili sabato (18:00-19:30) e domenica (09:30-12:00 e 18:00-19:30). Sabato sera si terrà inoltre un momento di adorazione eucaristica alle ore 21:00.

Arte Estemporanea in Piazza: Sabato 1° agosto, dalle 18:00 alle 23:00, Piazza IV Novembre ospiterà la mostra collettiva “San Francesco vive... a Fondi, con arte”. Quindici artisti si cimenteranno nella creazione dal vivo di opere dedicate alla presenza francescana a Fondi: Angelo Addessi (artista digitale); Mauro Bianchi (pittore); Giuseppe Corsetti - Mudra (pittore); Onorato D’Ambrosio (scultore); Walter Derkac (pittore); Stefania Maria Giulia Di Benedetto (pittrice); Pier Paolo Forlini (pittore); Silvia Iacozza (pittrice); Antonietta Matteoli (pittrice); Remo Masella (scultore); Rossella Pannozzo (pittrice); Egidio Rinaldi (scultore); Gianni Saccoccio (pittore); Mauro Sposito (pittore); Carlo Spirito (pittore).

Le opere saranno esposte nel chiostro il giorno successivo e l'evento sarà documentato in una pubblicazione dedicata.