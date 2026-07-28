Monte San Biagio: venerdì 31 "C'era una volta Ennio", un viaggio sinfonico e cinematografico straordinario nel cuore del paese

Monte San Biagio si prepara a vivere una delle serate più intense e suggestive dell'intera estate 2026. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 21:00, la cornice del Parcheggio Viale Europa farà da palcoscenico d'eccezione a “C'era una volta Ennio”, un imponente concerto-tributo interamente dedicato al genio immortale del Maestro Ennio Morricone, indimenticabile Premio Oscar e colonna portante della storia della musica e del cinema mondiale.

L'appuntamento rientra a pieno titolo nella prestigiosa programmazione de "Il Festival delle Emozioni", un progetto di altissimo profilo culturale fortemente voluto e finanziato dalla Regione Lazio tramite l'avviso pubblico "Spettacoli dal Vivo". L'iniziativa è co finanziata dal Comune di Monte San Biagio e della Pro Loco, confermando la volontà comune di valorizzare il borgo attraverso la promozione di eventi artistici di grande qualità e forte attrattiva territoriale.

Protagonista assoluto della serata sarà il rinomato Complesso Bandistico "G. Molinarò" di Lenola, una realtà musicale di eccellenza nel panorama bandistico e orchestrale del territorio, guidata con maestria e sensibilità artistica dalla bacchetta del M° Claudia Panno.

Il concerto offrirà al pubblico un percorso sonoro di profondo impatto emotivo, ripercorrendo le partiture più celebri scritte da Morricone per capolavori cinematografici intramontabili. Da "C'era una volta in America" a "Il buono, il brutto, il cattivo", passando per le toccanti melodie di "Mission" e "Nuovo Cinema Paradiso", gli spettatori saranno guidati in un viaggio multisensoriale tra epoche, atmosfere e passioni che continuano a vivere nell'immaginario collettivo.

Le sonorità orchestrali del Complesso Bandistico "G. Molinarò" esalteranno la ricchezza timbrica e la forza drammatica delle composizioni originali, dimostrando come la musica per fiati e percussioni sappia interpretare con pari dignità e intensità i grandi capolavori della scrittura sinfonica contemporanea.

L'Assessore alla cultura Anna Maria Ferreri ha voluto sottolineare il valore culturale e sociale dell'iniziativa:

Portare nel nostro splendido borgo appuntamenti di questo spessore è la strada giusta per valorizzare il territorio e offrire iniziative di assoluta qualità. Siamo orgogliosi di poter offrire questo spettacolo a ingresso libero: la musica deve essere uno strumento di aggregazione accessibile a tutti, capace di unire la cittadinanza e i visitatori in un’esperienza condivisa di bellezza e socialità.

L'amministrazione comunale e gli enti organizzatori invitano calorosamente tutta la cittadinanza, i visitatori e gli appassionati di musica e cinema a partecipare numerosamente. L'evento è interamente a ingresso gratuito, confermando l'impegno nel rendere la cultura e l'arte accessibili a un pubblico ampio e variegato.