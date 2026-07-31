Al Festival di Mezza Estate in cittÃ  arriva lo swing di Hollywood: stasera sul palco del Chiostro le "The Satin Dollz"

FONDI â€“ Dopo lo straordinario successo di pubblico e l'atmosfera magica delle prime serate, che hanno visto il Chiostro San Domenico esaurito in ogni ordine di posto, la IV edizione del Festival di Mezza Estate entra nel vivo del suo cartellone internazionale.
Stasera, venerdÃ¬ 31 luglio alle ore 21:30, le luci del magico cortile storico si accenderanno per un evento unico nel suo genere: lo show travolgente delle The Satin Dollz insieme allo showman Lorenzo Grilli. La celebre formazione vocale tutta al femminile, reduce da palcoscenici prestigiosi, porterÃ a Fondi l'energia, il fascino e il sound dello swing americano della Hollywood degli anni '40 fino ai nostri giorni, unendo musica d'epoca, coreografie d'impatto e costumi vintage originali.
All'evento sarÃ presente ANDOS di Fondi (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) per sostenere insieme al prevenzione. Per l'occasione, all'interno del Chiostro sarÃ attivo un esclusivo Angolo Bar, aperto sia prima che dopo lo spettacolo per accogliere il pubblico con un drink fresco.
Posti limitati. Il botteghino fisico all'ingresso del Chiostro aprirÃ stasera a partire dalle ore 20:00, ma l'acquisto sul posto sarÃ possibile esclusivamente fino a esaurimento posti. E' possibile acquistare il biglietto anche su Vivaticket o tramite Whatsapp al numero 3791393042.