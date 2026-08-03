Il 7 e l’8 agosto la 4^ edizione del “Cinema sotto le stelle – dal mito al pubblico”

Torna, per la quarta edizione consecutiva, la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema sotto le stelle – Dal mito al pubblico”, organizzata da La Cinearte Produzioni e curata dai fratelli Gianmarco e Francesco Latilla.

L’evento, che si terrà venerdì 7 e sabato 8 agosto presso il Chiostro San Domenico, con inizio alle 21:00 e ingresso gratuito, vedrà la presenza di prestigiosi ospiti tra registi, attori e doppiatori di fama internazionale quali Svevo Moltrasio, Yassmin Pucci, Valerio Vestoso e molti altri.

Grande protagonista della due giorni sarà, quest’anno più che mai, il cortometraggio.

Il nostro obiettivo – commentano a tal proposito i fratelli Latilla – è proprio quello di dimostrare come non si tratti di un genere minore, bensì di una forma d'arte autonoma, densa e, per giunta, rivoluzionaria. In questa quarta edizione abbiamo voluto dare ulteriore spazio al dietro le quinte, portando al pubblico le voci di chi lavora nel cinema: dai produttori alle maestranze. Nella nostra rassegna proiettiamo cortometraggi di giovani registi arrivati nei più prestigiosi festival internazionali; giovani autori che, come noi, cercano di narrare delle storie seguendo il proprio stile e il proprio linguaggio. È un percorso condiviso con una platea fedele, che ringraziamo per la costante attenzione verso la qualità delle storie. La nostra visione mette al centro il cinema come momento di aggregazione e connessione profonda tra opera e spettatore, amplificato dall'impatto della proiezione collettiva. Curare una rassegna all'aperto in un luogo dal forte fascino evocativo come il Chiostro di San Domenico è, sicuramente, la chiave magica per comprendere al meglio ciò intendiamo come connessione oltre le mura del tempo. Vogliamo accompagnare il nostro pubblico in un viaggio di due serate alla scoperta di un cinema contemporaneo e innovativo, i cui linguaggi stanno registrando importanti successi sia in Italia che all'estero.

L’evento è organizzato con il contributo della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Fondi nell’ambito del cartellone di appuntamenti estivi “Summer Vibes” e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. La rassegna è coordinata da La Cinearte Produzioni e dall’associazione Koiné APS, con la partnership del Club Unesco di Latina, Latina Film Commission, MOF, Banca Popolare e Foglia d’oro Soc. Coop. Onlus e con la preziosa collaborazione di Ermete Labbadia (Festival Internazionale “Inventa un Film” di Lenola).

I cortometraggi selezionati per questa edizione provengono da diversi sguardi e formazioni autorali, ma trovano il loro massimo comune denominatore nella potenza della narrazione. Le opere proposte mostreranno la natura proteiforme del cinema, offrendo una panoramica artistica capace di stimolare riflessioni e mostrare nuove prospettive estetiche e sociali.

Venerdì 7 agosto

La prima serata, quella di venerdì 7 agosto, avrà inizio con il conferimento del Premio "Strade Indipendenti" al regista-sceneggiatore-attore Svevo Moltrasio (Ritals – web series, Gli ospiti), un riconoscimento che celebra il suo percorso all’interno del cinema indipendente a cui seguirà un dialogo sul suo ultimo film, "Smart Working”, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti. Avranno come sempre una particolare attenzione i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola che verranno introdotti da un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. Il legame profondo con il territorio e le sue radici trova una risonanza d'eccezione grazie al contributo della Provincia di Latina, che quest'anno trova un focus speciale grazie alla proiezione del docu-corto "Il Crepuscolo degli Dei", diretto dai fratelli Latilla. L'opera accende i riflettori sulle bellezze artistiche e architettoniche della città di Fondi, situata lungo la Via Appia, asse viario e culturale di inestimabile valore storico recentemente riconosciuto patrimonio dell'umanità UNESCO. La serata proseguirà con la proiezione de "I fantastici 4 x 2", primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, accompagnato dagli interventi dell’attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell’opera Valerio Vestoso.

Il premio “Nuovo Immaginario” a Valerio Vestoso

Proprio a Valerio Vestoso (tra gli autori di “Una pezza” di Lundini e tra i registi della seconda e terza stagione della serie “Vita da Carlo” con Carlo Verdone e “Le buone maniere” con Giuseppe Esposito) sarà conferito il Premio "Nuovo Immaginario", riconoscimento volto a premiare una traiettoria artistica folgorante che lo ha imposto tra i giovani autori più influenti e originali della nuova commedia italiana. Ad arricchire ulteriormente il parterre degli ospiti, la serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno infatti presenti l’attrice Yasminn Pucci (già nota al grande pubblico e discendente della dinastia reale imperiale dell'Iran) e l’attore e doppiatore Thomas Semeraro (Lo spietato, Loro, Vita da Carlo – la serie) per lanciare due nuovi lungometraggi che li vedono co-protagonisti sul grande schermo "The Sentencer" e "Four Sisters". L’apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi che eseguirà alcuni suoi brani dal vivo.

Sabato 8 agosto

La seconda serata, sabato 8 agosto, sarà dedicata ancora ai cortometraggi finalisti del festival di Lenola con incontri e proiezioni speciali. Si inizierà con il duo Franco Angeli (regista-sceneggiatore) e Livia Bonifazi (attrice) che verranno premiati per il film “Lo spazio inquieto” (Archivio Luce Cinecittà), un documentario sulla vita dell’omonimo zio del regista nonché uno dei pittori più influenti del secondo novecento. A seguire, l’incontro con il celebre fotografo Daniele Luxardo (figura di spicco del mondo istituzionale in stretto legame con il grande cinema italiano) in dialogo con l’autrice RAI Lorella Di Biase per la promozione di un importante monografia letteraria su Marcello Mastroianni), la giovane attrice Alessia Santini (Fuori, Un passo dal cielo) e tra i volti dell’ultima opera di Paolo Sorrentino “La grazia”. Un’altra proiezione speciale sarà quella di “Zone d’ombra”, il nuovo cortometraggio di Antonio Fasolo che, come lo scorso anno, sarà presente alla rassegna. Un’importanza specifica verrà data alla sceneggiatura cinematografica grazie al coinvolgimento del filmaker Daniel Alegi (l’autore terrà una masterclass specifica nel pomeriggio dell’8 agosto nella sala Lizzani dalle 15:00 alle 18:00), il quale presenterà “Grattis John”, cortometraggio scritto e diretto da un suo allievo diversi anni fa e che vede Alegi come supervisore dell’opera, oltre che di produttore.

Premio alla carriera ad Antonio Piovanelli

Infine, verrà consegnato un premio alla carriera ad Antonio Piovanelli, attore poliedrico e interprete raffinato che ha attraversato con intensità il teatro e il cinema italiano, lavorando con registi del calibro di Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Paolo e Vittorio Taviani, Luca Ronconi, Liliana Cavani e Marco Bellocchio (con uno speciale sodalizio a partire dal ’77 fino agli ultimi lavori). La ciliegina sulla torta sarà la proiezione de “Il guerriero” dei fratelli Latilla in una versione speciale, in bianco e nero, restituendo all’opera un’aura diversa da quella conosciuta dagli spettatori che vedranno proiettati gli scorci della città di Fondi sotto una veste inedita. Anche questa seconda serata vedrà i frammenti musicali di Giuliano Parisi ma anche di Alfredo Cerrito (StraMorgan su Rai 2) e delle sue sonorità elettroacustiche.

Sponsor e ringraziamenti

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va, infine, ai numerosi sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento: Bluecarcompany, Caseificio Porta Roma, B&B Mirò, Ristorante Il Boschetto, Conad Superstore , Onepull – D.Game Store