Dall'11 al 13 Agosto musica, comicità e negozi aperti fino a tarda notte in città

Il cartellone degli appuntamenti promossi dal Comune di Fondi “Summer Vibes” prosegue con tre grandi eventi all’ombra del Castello Caetani.

Si parte martedì 11 agosto con un grande concerto in Piazza Unità d’Italia a cura dell’affermata band I Bevitori longevi.

Emilio Giustiniano (voce e chitarra), Enzo Saulle (batteria), Vincenzo Crimaco (tastiera/effettistica), Luciano Aversana (chitarra elettrica) e Vincenzo Ciardi (basso) daranno vita a uno spettacolo particolarmente coinvolgente con musica italiana e internazionale sospeso tra pop, rock e grandi classici da cantare.

All’indomani, mercoledì 12 agosto, ci sarà da ridere e da divertirsi con gli Arteteca, lo straordinario duo formato da Enzo Iuppariello e Monica Lima, divenuto noto al grande pubblico anche grazie al programma televisivo Made in Sud.

Si tratta di un ritorno in città per la coppia di comici che ha già regalato una serata memorabile al pubblico di Fondi nel 2024.

Seguirà un grande spettacolo musicale con “Generazione Indie”, una seconda serata con dj set e live band per ballare e vivere una lunghissima notte di mezza estate.

A chiudere la tre giorni giovedì 13 agosto sarà Silvia Mezzanotte, cantante italiana che, nel corso della sua lunga carriera, ha alternato fasi da solista con grande apprezzamento da parte del pubblico a momenti di successo con i Matia Bazar di cui è stata voce in due riprese, fino al 2004 e, successivamente, dal 2010 al 2016.

Una tre giorni che abbraccerà trasversalmente i gusti e gli interessi di diverse fasce d’età – spiega il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – l’obiettivo è quello di regalare serate di buona musica, divertimento e spensieratezza ai cittadini e ai numerosi turisti che in questi giorni affollano il nostro litorale, la città e, in generale, la Riviera d’Ulisse. Il tutto in attesa di un altro grande concerto in piazza De Gasperi.

Le tre serate avranno inizio alle 22:00 con apertura prolungata fino a tarda notte di tutte le attività commerciali del centro.

Un’occasione per vivere la città di notte – conclude il sindaco - con proposte artistiche ma anche con la possibilità di fare shopping serale con temperature miti e sconti di fine stagione.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e dalla presidente dell’omologa commissione Lara Mastrobattista, è promossa dal Comune di Fondi in collaborazione con il Consorzio Fondi Più e Confcommercio Lazio Sud.