Dal 22 agosto all'11 ottobre torna "vivila" nel Centro Storico della città

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS promuove la 2a Edizione della Rassegna "vivila":
Un ciclo di passeggiate notturne nel Centro Storico di Fondi, che durante l'Estate 2025 ha fatto registrare numeri da capogiro, collezionando oltre mille presenze totali nelle serate del 23, 24, 30 e 31 Agosto e nel weekend conclusivo del 6 e 7 Settembre, ed ha raccolto apprezzamenti da parte di residenti, commercianti e altre realtà associative del territorio, unitesi con l’obiettivo di scoprire e riscoprire la Città vecchia attraverso l’arte e la bellezza - commenta Alessio Loborgo, Presidente de Il Quadrato Fondi - APS.
"Vivila” è stato un esperimento riuscito, che ha lasciato ricordi ed emozioni uniche, ha favorito la nascita di collaborazioni artistiche, ha contribuito a diversificare l'offerta turistica e culturale del territorio e per questo motivo non potevamo non impegnarci ancora di più per migliorare il "prodotto" e ampliarlo, con l'obiettivo di raddoppiare gli appuntamenti (che da sei passeranno a undici) e coinvolgere nella Rassegna altri artisti del comprensorio ma anche sportivi, studiosi, docenti universitari.
Mercoledì 5 Agosto, alle ore 19,30, nello spazio esterno di "Bella Roma" sarà presentato ufficialmente il Programma della manifestazione.
"Vivila” ci ha ricordato che, anche se siamo viaggiatori curiosi come Ulisse, c’è sempre un’Itaca a cui tornare. Il territorio, le radici, la lingua, la memoria… sono tesori da custodire e valorizzare. Tornare alle radici non significa restare fermi, ma avere un terreno solido da cui continuare a camminare.
E in questa Edizione 2026 il tema attorno al quale si svilupperanno le singole serate sarà la "Bellezza", con il suo valore morale, che risiede nella capacità di ispirare armonia, guidare l'azione etica e promuovere il bene comune. Proprio quello che ci siamo ripromessi di fare dal 22 Agosto all'11 Ottobre, attraverso undici appuntamenti.
La Rassegna gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Casa della Cultura, ed è stata promossa dalla nostra Associazione in collaborazione con altre realtà del territorio.