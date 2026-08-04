Dal 22 agosto all'11 ottobre torna "vivila" nel Centro Storico della città

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS promuove la 2a Edizione della Rassegna "vivila":

Un ciclo di passeggiate notturne nel Centro Storico di Fondi, che durante l'Estate 2025 ha fatto registrare numeri da capogiro, collezionando oltre mille presenze totali nelle serate del 23, 24, 30 e 31 Agosto e nel weekend conclusivo del 6 e 7 Settembre, ed ha raccolto apprezzamenti da parte di residenti, commercianti e altre realtà associative del territorio, unitesi con l’obiettivo di scoprire e riscoprire la Città vecchia attraverso l’arte e la bellezza - commenta Alessio Loborgo, Presidente de Il Quadrato Fondi - APS.

"Vivila” è stato un esperimento riuscito, che ha lasciato ricordi ed emozioni uniche, ha favorito la nascita di collaborazioni artistiche, ha contribuito a diversificare l'offerta turistica e culturale del territorio e per questo motivo non potevamo non impegnarci ancora di più per migliorare il "prodotto" e ampliarlo, con l'obiettivo di raddoppiare gli appuntamenti (che da sei passeranno a undici) e coinvolgere nella Rassegna altri artisti del comprensorio ma anche sportivi, studiosi, docenti universitari.

Mercoledì 5 Agosto, alle ore 19,30, nello spazio esterno di "Bella Roma" sarà presentato ufficialmente il Programma della manifestazione.