Grande Successo per il Festival di Mezza Estate in città: cala il sipario

Si chiude con un bilancio straordinario di presenze e ampi consensi la memorabile edizione del Festival di Mezza Estate, la rassegna culturale che ha animato lo splendido scenario del Chiostro San Domenico di Fondi. Il Festival ha saputo catalizzare l'attenzione di residenti e turisti, registrando una grandissima affluenza di pubblico.

La rassegna è stata un vero e proprio percorso all'insegna della bellezza, dell'eleganza e della gradevolezza, capace di rivelarsi piacevole per un pubblico trasversale e di ogni età. All'interno dello storico Chiostro si sono vissute serate intense, capaci di accogliere e fondere insieme emozioni profonde, momenti di riflessione, puro divertimento e persino lacrime di commozione, regalando un'esperienza culturale totale e indimenticabile.

La proposta artistica ha saputo coniugare con grande equilibrio cinema, teatro, musica internazionale e solidarietà. Il momento centrale e di massimo prestigio è stato l'appuntamento esclusivo dedicato alla celebrazione del film cult "Il Ciclone", un'operazione unica in Italia al di fuori dei confini della Toscana. La serata ha visto salire sul palco la celebre attrice Barbara Enrichi (Premio David di Donatello) per un'intensa intervista ricca di aneddoti, impreziosita dai videomessaggi e dai saluti esclusivi inviati appositamente per il Festival di Fondi dal regista Leonardo Pieraccioni e dalle attrici Natalia Estrada e Tosca D’Aquino.

Il ricco cartellone, firmato dalla direzione artistica di Giovanni Pannozzo, ha offerto una programmazione variegata e di alto livello: dalla travolgente energia dello swing internazionale di “Back To Vintage” con Le Satin Dollz e Lorenzo Grilli, all'esilarante comicità della pièce teatrale "La Cena dei Cretini", fino alle serate dedicate interamente ai talenti della scuola di recitazione On Broadway (corsi per bambini, ragazzi e adulti).

Un percorso virtuoso che ha sposato anche una nobile causa, sostenendo attivamente i progetti di solidarietà e prevenzione dell'ANDOS di Fondi.

Siamo profondamente orgogliosi della risposta della città e dei comuni limitrofi – dichiara il Direttore Artistico Giovanni Pannozzo – Vedere la platea del Chiostro accogliere il pubblico e vibrare di tanto calore è la dimostrazione che la qualità e la cultura pagano sempre. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra.

La direzione artistica esprime un profondo ringraziamento al Direttore, al personale e a tutti i collaboratori dell'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi per la fiducia e la straordinaria sinergia nella gestione e valorizzazione del sito storico. Si ringrazia l'Amministrazione Comunale di Fondi, guidata dal Sindaco Vincenzo Carnevale, e in particolare nella figura del Vicesindaco Daniela De Bonis per la presenza, vicinanza e il prezioso supporto istituzionale.

Un sincero ringraziamento va inoltre a tutti gli Enti che hanno concesso il proprio prestigioso patrocinio, sostenendo con fiducia il valore culturale di questa rassegna.

L’appuntamento con il Festival di Mezza Estate è ufficialmente rinnovato per il prossimo anno.