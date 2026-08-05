Pubblicato avviso per la concessione in uso delle Palestre scolastiche comunali per l'anno 2026/2027

Il Comune di Fondi ha pubblicato l’avviso per la concessione in uso, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi comunali situati presso l’Istituto “Domenico Purificato” di via Mola Santa Maria e l’Istituto “Don Lorenzo Milani” di via Toscana.

L’avviso è rivolto alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate a federazioni sportive nazionali o a enti di promozione riconosciuti dal CONI e in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel bando.

La concessione avrà validità dalla data di sottoscrizione della convenzione fino all’8 giugno 2027, secondo il calendario scolastico. Le attività potranno svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario delle lezioni, con inizio non prima delle ore 16:00. La tariffa prevista è di 10 euro l’ora.

Con questo avviso mettiamo a disposizione delle realtà sportive del territorio spazi importanti per lo svolgimento delle loro attività - dichiara il Sindaco. - Lo sport rappresenta uno strumento prezioso di crescita, socialità e benessere, soprattutto per i più giovani. L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire un utilizzo ordinato, trasparente e responsabile del patrimonio comunale, nel rispetto delle esigenze delle scuole e delle necessarie condizioni di sicurezza.

Vogliamo offrire alle associazioni una programmazione chiara per l’intero anno sportivo e scolastico - aggiunge l’Assessore allo Sport Cristian Peppe. - Invitiamo tutte le realtà interessate a consultare attentamente l’avviso e a presentare la domanda entro i termini. Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza degli atleti, alla presenza di personale qualificato, alle coperture assicurative e al corretto utilizzo degli impianti. In applicazione delle disposizioni vigenti, allenamenti e gare dovranno svolgersi rigorosamente a porte chiuse, salvo successive indicazioni del Comune.

Ogni associazione o società potrà indicare un impianto come prima scelta e un secondo impianto situato in un diverso istituto. Qualora più soggetti richiedano la medesima struttura negli stessi giorni e orari, l’assegnazione terrà conto dell’ordine cronologico di protocollazione delle domande.

Le istanze, compilate utilizzando il modello “Allegato A” e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 13:00 di mercoledì 19 agosto 2026:

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it;

mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi.

L’avviso completo e la relativa modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio, nella sezione “Avvisi Pubblici, Bandi e Concorsi”, e sul sito istituzionale www.comunedifondi.it.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo, Cultura e Sport ai numeri 0771 507421 e 0771 507240.