Sperlonga: Barbara Tucker protagonista a Bazzano Beach al ritmo della house music

Ci sono voci che appartengono a una stagione musicale. E poi ci sono voci che quella stagione l'hanno attraversata, trasformandola in storia.

Il 22 agosto, dalle ore 17:00, Bazzano Beach di Sperlonga accoglierÃ Barbara Tucker, una delle interpreti piÃ¹ iconiche e riconoscibili della house music mondiale, per un appuntamento che porta sulla Riviera di Ulisse un'autentica protagonista della club culture internazionale.

Un evento che nasce dalla collaborazione con Yamaha ProAudio, Remix Sound e 26 Lettere e che rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale di Bazzano Beach, da oltre vent'anni punto di riferimento per chi considera la musica non soltanto un intrattenimento, ma una vera forma di cultura.

La data del 22 agosto segna cosÃ¬ il cuore dell'estate di Bazzano Beach: una giornata pensata per vivere il mare, il tramonto e la musica fino a sera, con una line-up costruita intorno a un'artista che non ha bisogno di presentazioni.

Cantante, performer e compositrice, Barbara Tucker Ã¨ una delle grandi protagoniste della storia della house music internazionale. La sua voce ha attraversato generazioni e dancefloor, diventando protagonista di brani come Beautiful People, I Get Lifted, Most Precious Love e Stay Together, oltre che di numerose collaborazioni con alcuni dei piÃ¹ importanti producer della scena mondiale.

Da oltre trent'anni Barbara Tucker porta la propria energia sui palcoscenici dei piÃ¹ importanti club e festival internazionali, mantenendo intatto quel rapporto diretto con il pubblico che l'ha resa una delle figure piÃ¹ amate e rispettate della house music.

La sua presenza a Sperlonga non Ã¨ dunque soltanto quella di una grande artista internazionale. Ãˆ la scelta di portare a Bazzano Beach un pezzo autentico della storia del clubbing mondiale.

Una scelta perfettamente coerente con il percorso costruito negli anni dal beach club, che ha ospitato artisti come AnanÃ© Vega, Hector Romero e Mousse T., mantenendo una direzione musicale precisa e riconoscibile.

Bazzano Beach nasce infatti dalla cultura dei beach party e, dopo oltre vent'anni, continua a evolversi verso un modello sempre piÃ¹ vicino a quello del beach club contemporaneo: un luogo in cui musica, mare, ospitalitÃ , ristorazione e attenzione ai dettagli convivono all'interno di un'unica esperienza.

Non una semplice programmazione musicale, dunque, ma una precisa idea di intrattenimento.

In un'estate in cui spesso prevalgono formule facilmente replicabili, Bazzano Beach continua a scegliere la strada della ricerca, della qualitÃ e dell'identitÃ . Una scelta che negli anni ha contribuito a trasformare un tratto di costa a sud di Roma in una destinazione riconosciuta dagli appassionati della house music ben oltre i confini del Lazio.

E il 22 agosto questa identitÃ prenderÃ forma attraverso una line-up costruita attorno ad alcuni dei protagonisti che hanno contribuito alla storia musicale del beach club.

Ad accompagnare Barbara Tucker ci saranno infatti Paolo Pompei, Massimo Marino e Marcello Marotta, tre DJ profondamente legati al progetto Bazzano Beach.

Paolo Pompei, DJ e producer italiano tra i protagonisti della scena house e soulful, porterÃ in consolle la sua selezione raffinata e la sua esperienza maturata al fianco di alcuni dei piÃ¹ importanti nomi della scena internazionale.

Massimo Marino, storico protagonista della nightlife del territorio e del Centro Italia, rappresenta da decenni una delle espressioni piÃ¹ autentiche di una house music elegante, ricercata e lontana dalle mode passeggere.

A completare la line-up sarÃ Marcello Marotta, presenza consolidata di Bazzano Beach e interprete di uno stile perfettamente integrato nella filosofia musicale del beach club, grazie anche alla profonda conoscenza del pubblico e del progetto.

Tre DJ, tre percorsi differenti, una stessa idea di musica.

Il loro set accompagnerÃ il pubblico attraverso il pomeriggio e il tramonto fino all'atteso momento live di Barbara Tucker, trasformando il 22 agosto in un viaggio dentro la house music, dalle sue radici fino alla sua dimensione piÃ¹ contemporanea.

Un appuntamento reso possibile anche dalla visione imprenditoriale di Renato Cardogna, patron di Bazzano Beach, che da oltre vent'anni continua a investire nella propria idea di beach club e nella costruzione di una proposta capace di distinguersi.

Una visione che ha permesso a Bazzano Beach di costruire nel tempo una propria identitÃ , fatta di musica, relazioni, ospitalitÃ e ricerca, portando sulla costa di Sperlonga artisti e protagonisti della scena internazionale.

Fondamentale anche la collaborazione con Yamaha ProAudio, riferimento mondiale nel settore delle tecnologie audio professionali, e con Remix Sound, partner tecnico dell'evento, che accompagneranno l'appuntamento con una produzione sonora all'altezza di una protagonista del calibro di Barbara Tucker.

Determinante, infine, il lavoro di 26 Lettere, agenzia di comunicazione che negli anni ha accompagnato il percorso di posizionamento e crescita del brand Bazzano Beach, lavorando sulla sua identitÃ e sulla capacitÃ di raccontare un progetto che va oltre il singolo evento.

PerchÃ© Bazzano Beach non vuole semplicemente organizzare serate.

Vuole continuare a costruire una storia.

L'appuntamento con Barbara Tucker Ã¨ fissato per sabato 22 agosto, dalle ore 17:00, con ingresso gratuito.

Un invito aperto a vivere il mare, il tramonto e la musica attraverso una delle voci che hanno contribuito a scrivere la storia della house music mondiale.

Le mode cambiano. La musica resta.

E quando la musica ha una storia, vale la pena ascoltarla.

Bazzano Beach

Via Flacca Km 17.100 â€“ Sperlonga, Italy

333 569 1181

www.bazzanobeach.it.