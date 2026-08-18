Il 27 agosto il confronto “Pace in tempo di guerra” con la Comunità di Sant’Egidio

Al Chiostro di San Domenico la presentazione del libro di Mario Giro. Interverranno Antonio Tajani, Andrea Riccardi, mons. Luigi Vari, Marco Impagliazzo e Rosario Carello

Giovedì 27 agosto 2026, alle ore 20:00, il Chiostro di San Domenico ospiterà la presentazione del libro “Pace in tempo di guerra” di Mario Giro, edito da Guerini e Associati.

Un appuntamento di particolare rilievo che rinnova il legame tra Fondi e la Comunità di Sant’Egidio: una presenza ormai fissa e attesa nella vita culturale e civile della città, capace di offrire ogni anno occasioni di confronto sui grandi temi del nostro tempo.

A discutere con l’autore saranno Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri; mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta; Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Rosario Carello, vaticanista del Tg2.

In un momento storico segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde divisioni, l’incontro rappresenterà un’opportunità per riflettere sul valore della diplomazia, del dialogo e della responsabilità delle istituzioni, delle comunità religiose e della società civile nella costruzione della pace.

Fondi rinnova con convinzione un appuntamento ormai consolidato con la Comunità di Sant’Egidio – dichiara il sindaco Vincenzo Carnevale. – La presenza nella nostra città di personalità così autorevoli costituisce un motivo di orgoglio e offre all’intera comunità un’importante occasione di riflessione. La pace non può essere considerata una parola astratta o un semplice auspicio: deve diventare un impegno quotidiano, alimentato dal confronto, dalla conoscenza e dalla capacità di costruire ponti anche nei momenti più difficili.

Il Chiostro di San Domenico tornerà così a essere uno spazio aperto al dialogo e alla cultura, nel quale la nostra città potrà confrontarsi con voci di primo piano del panorama istituzionale, religioso e dell’informazione. Invito i cittadini, le associazioni e soprattutto i giovani a partecipare a una serata che si preannuncia intensa e ricca di contenuti.

L’iniziativa vede il coinvolgimento della Comunità di Sant’Egidio, del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del MOF, della Banca Popolare di Fondi e di Conad Superstore.

Appuntamento giovedì 27 agosto, alle ore 20:00, presso il Chiostro di San Domenico a Fondi.