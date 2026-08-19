Il 30 agosto un viaggio nei sapori pontini con l'evento "La Tavola Pontina 2.0"

Il Chiostro San Domenico si prepara a diventare il palcoscenico di un'esperienza enogastronomica unica. L'Associazione KoinÃ© APS, con il contributo della Regione Lazio - ARSIAL, annuncia la seconda edizione de "La Tavola Pontina 2.0", un evento che celebra l'identitÃ del territorio attraverso la scienza e il gusto.
Unire la nutrizione consapevole alla riscoperta dei prodotti locali Ã¨ la nostra missione - dichiarano gli organizzatori. - Non si tratta solo di una degustazione, ma di un vero e proprio atto di amore verso le nostre tradizioni.
La serata, in programma il 30 agosto 2026 alle ore 20:00 presso il Chiostro San Domenico di Fondi (Largo Luigi Fortunato) vedrÃ protagonista la dott.ssa Alda AttinÃ , biologa nutrizionista e specialista in Scienza dell'Alimentazione. Attraverso un convegno dedicato, la dottoressa svelerÃ le proprietÃ nutrizionali delle eccellenze pontine, dimostrando come il legame con la terra sia la chiave per uno stile di vita sano.
Il Percorso di Degustazione Dopo la parte scientifica, sarÃ il momento dell'esperienza sensoriale. I presenti potranno degustare le eccellenze del territorio, tra cui la celebre Tiella di Gaeta, il Prosciutto Crudo Bauletto, la burrata di bufala, il caciocavallo di bufala, l'Olio Extra Vergine dâ€™oliva Colline Pontine, le crostatine alle visciole di Sezze e le ciambelline al vino Moscato di Terracina.
L'evento Ã¨ patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, media partner Radio Antenna Musica.
L'ingresso Ã¨ gratuito, un'occasione imperdibile per cittadini e turisti per riscoprire il valore delle eccellenze pontine in una cornice storica di rara bellezza.