Lenola: completato lâ€™intervento di riparazione e riqualificazione del pozzo artesiano della XXII ComunitÃ  Montana

Torna pienamente operativo il pozzo artesiano di proprietÃ della XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni nel territorio di Lenola in localitÃ Madonna del latte, rimasto inutilizzato per un lungo periodo e oggi nuovamente a disposizione della comunitÃ locale.

Lâ€™intervento di riparazione e riqualificazione, promosso dallâ€™attuale amministrazione della ComunitÃ Montana, dÃ seguito a un impegno assunto dal commissario, avv. Pietro Forte, sin dal suo insediamento nei confronti del Comune di Lenola.

Nel pomeriggio di martedÃ¬ 18 agosto, alla presenza del sindaco di Lenola Fernando Magnafico, si Ã¨ svolto un sopralluogo presso lâ€™impianto a conclusione dei lavori. Il Comune di Lenola potrÃ utilizzare la pompa e la risorsa idrica per le esigenze del territorio, nellâ€™ambito delle diverse funzioni cui il pozzo Ã¨ destinato.

Il ripristino del pozzo assume particolare rilevanza per le diverse funzioni che lâ€™infrastruttura Ã¨ chiamata a svolgere. Lâ€™acqua potrÃ infatti essere utilizzata a supporto delle attivitÃ di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, anche da parte della Protezione Civile; per lâ€™abbeveramento dei pascoli e a sostegno delle attivitÃ degli allevatori; nonchÃ© dai residenti per il riempimento delle cisterne private nei periodi di carenza o interruzione dellâ€™approvvigionamento dalla rete idrica.

Lâ€™intervento Ã¨ stato realizzato utilizzando materiali e componenti di elevata qualitÃ , individuati per assicurare maggiore affidabilitÃ e durata nel tempo. Una scelta particolarmente importante alla luce delle caratteristiche tecniche del pozzo, che raggiunge una profonditÃ di circa 300 metri e opera con pressioni prossime ai 30 bar.

Tra le nuove componenti installate figurano unâ€™elettropompa e giranti in acciaio inox, con lâ€™obiettivo di aumentare la resistenza dellâ€™impianto e ridurre il rischio di futuri danneggiamenti.

Il ripristino di questo pozzo rappresenta il rispetto di un impegno che avevo assunto sin dal mio insediamento nei confronti del Comune di Lenola e della comunitÃ locale â€“ dichiara il commissario della XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni, avv. Pietro Forte. â€“ Continuiamo a portare avanti unâ€™azione amministrativa concreta, intervenendo su infrastrutture e servizi che possono avere una ricaduta reale sulla sicurezza, sulle attivitÃ produttive e sulla qualitÃ della vita dei cittadini. Restituire piena funzionalitÃ a questa struttura significa mettere nuovamente a disposizione del territorio una risorsa importante e strategica.

Il completamento dellâ€™intervento si inserisce nellâ€™azione portata avanti dalla XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni per il recupero e la valorizzazione delle infrastrutture presenti sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi, alla tutela delle aree montane e alle esigenze delle comunitÃ e delle attivitÃ produttive locali.