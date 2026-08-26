Avviso per la concessione di contributi per il trasporto scolastico di studenti con disabilità

Il Sindaco Vincenzo Carnevale e l’Assessore ai servizi sociali Sergio Di Manno informano la cittadinanza che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residente nel Comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Avviso integrale e modulistica sono disponibili sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi nella sezione “avvisi pubblici”.

La domanda potrà essere presentata a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il giorno 11/09/2026.

L'avviso integrale pubblicato: https://servizionline.comune.fondi.lt.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=12950492&DOCORE_versione=1&FNSTR=UQTLFZ_PABBDJSB.RDA&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME .