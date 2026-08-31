Dal 4 al 27 settembre la XXV edizione del "FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse"

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse taglia il traguardo della XXV edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi della provincia di Latina, con una risonanza che da anni ha ormai assunto respiro nazionale. La rassegna, organizzata dall’Associazione Giuseppe De Santis – presieduta da Gianni Amelio e diretta da Mario Martone – animerà Sperlonga e Fondi con proiezioni, incontri con i protagonisti del cinema italiano e omaggi ai grandi maestri del passato, in un percorso che intreccia memoria storica, attualità e giovani autori.

Il festival prenderà il via giovedì 4 settembre a Sperlonga, presso il Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale, per poi proseguire a Fondi dal 19 al 27 settembre tra Palazzo Caetani e il Complesso San Domenico - Sala Carlo Lizzani.

Anteprima FONDIfilmFESTIVAL - Il festival si apre venerdì 4 settembre , alle ore 21.00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, con “L’eterno ritorno: l’Odissea al cinema”, un percorso per immagini a cura di Marco Grossi attraverso sequenze di film ispirati al poema epico. A seguire, “Ulisse e il Ciclope: canto per voce e percussioni”: lettura dall’Odissea affidata all’attore Giuseppe Pestillo, accompagnato al tamburo da Alessia Salvucci, in una performance che unisce parola e musica.

Il cinema di Sonia Bergamasco - Tra gli appuntamenti più attesi, l’incontro con Sonia Bergamasco, cui il festival dedica una retrospettiva sul lavoro di attrice e regista, capace di muoversi con la stessa intensità tra cinema, teatro e televisione. L’artista sarà protagonista di un incontro con il direttore artistico del FFF Marco Grossi presso la Sala Carlo Lizzani.

Immagini dal lavoro - Anche quest’anno spazio alla sezione “Immagini dal lavoro”, che porta sullo schermo storie del mondo del lavoro a 360°, con la partecipazione degli autori dei film in programma, tra cui Karen Di Porto e Renato Chiocca.

Scola, Age & Scarpelli: maestri della commedia all’italiana - Un omaggio speciale è dedicato gli sceneggiatori Age & Scarpelli e al regista Ettore Scola – quest’ultimo ricordato nel decennale della scomparsa –, ripercorsi attraverso incontri e testimonianze con Silvia Scola, Giacomo Scarpelli e Matteo Scarpelli – custodi diretti di un’eredità che ha segnato la storia del cinema italiano –, la proiezione di un documentario di Marco Spagnoli sulla celebre coppia di sceneggiatori e un concerto di colonne sonore in programma il 19 settembre a Palazzo Caetani.

Cinema &/è Scuola - Come da tradizione, il festival rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni con la sezione “Cinema &/è Scuola”, dedicata agli studenti e pensata come educazione all’immagine e alla memoria storica attraverso il grande schermo, con la proiezione di “Tempi moderni” di Charlie Chaplin, proposto in occasione dei 90 anni del film.

Tony Notarberardino: dal Neorealismo alla Grande Mela - Spazio anche al racconto del fotografo Tony Notarberardino, che dalle radici neorealiste è approdato alla scena artistica newyorchese e internazionale: un doppio incontro – giovedì 24 e sabato 26 – che ripercorre uno straordinario viaggio umano e artistico tra due mondi, con la partecipazione di Valentina Notarberardino.

Dolly d’Oro Giuseppe De Santis - La rassegna si chiuderà, come da tradizione, con la consegna del prestigioso premio Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2026, riconoscimento che l’Associazione Giuseppe De Santis attribuisce ogni anno a un regista di opera prima o seconda capace di distinguersi per originalità e qualità artistica, guardando al futuro del cinema italiano. Il vincitore dell’edizione 2026 è l’esordiente Alberto Palmiero.

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2026 si conferma dunque un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema, dove si intrecciano visioni, storie e territorio.

Tutte le iniziative sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo sarà consultabile nei prossimi giorni sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna saranno pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.