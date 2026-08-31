Medaglia d'Argento per Samuele Dicembre agli Austrian Open Taekwondo 2026

Samuele Dicembre conquista la medaglia dâ€™argento allâ€™Austrian Open Taekwondo 2026, svoltosi il 30 agosto a Vienna, in Austria evento E2.
Lâ€™atleta dellâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, ha conquistato una prestigiosa medaglia dâ€™argento nella categoria Cadetti -33 kg, confrontandosi con atleti di livello internazionale.
Un risultato importante che premia il lavoro, lâ€™impegno, la determinazione di Samuele e rappresenta unâ€™ulteriore tappa nel suo percorso di crescita sportiva e rende orgogliosa tutta la cittÃ di Fondi.
Complimenti Samuele! Un grande argento che rende orgoglioso tutto il Team del Maestro Arduini!