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Medaglia d'Argento per Samuele Dicembre agli Austrian Open Taekwondo 2026

La Redazione
Sport
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Samuele Dicembre conquista la medaglia dâ€™argento allâ€™Austrian Open Taekwondo 2026, svoltosi il 30 agosto a Vienna, in Austria evento E2.

Lâ€™atleta dellâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, ha conquistato una prestigiosa medaglia dâ€™argento nella categoria Cadetti -33 kg, confrontandosi con atleti di livello internazionale.

Un risultato importante che premia il lavoro, lâ€™impegno, la determinazione di Samuele e rappresenta unâ€™ulteriore tappa nel suo percorso di crescita sportiva e rende orgogliosa tutta la cittÃ  di Fondi.

Complimenti Samuele! Un grande argento che rende orgoglioso tutto il Team del Maestro Arduini!

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