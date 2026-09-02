Al via le iscrizioni per l’esclusiva Open Class dell'11 settembre con il ballerino Kumo (Amici)

Grande appuntamento con la danza a Fondi: Kumo, celebre ballerino e tra i protagonisti più amati del programma “Amici di Maria De Filippi”, sarà il protagonista di un’esclusiva Open Class in programma per l'11 settembre. L'evento è ideato e organizzato dall’A.S.D. Armonia Dance con la collaborazione di Desirée Pannozzo, e si terrà presso i locali della scuola Top Dance, che ospiterà la giornata nei suoi spazi.

Un’opportunità straordinaria per tutti i ballerini e gli appassionati del territorio, che avranno la possibilità di studiare direttamente con un professionista affermato del panorama televisivo e artistico nazionale, lavorando su tecnica, presenza scenica ed espressività.

Info e iscrizioni per il Nuovo Anno Accademico dell'A.S.D. Armonia Dance

La giornata dell'11 settembre non sarà solo dedicata al grande stage con Kumo, ma rappresenterà anche un'importante occasione per scoprire l'intera offerta formativa dell'A.S.D. Armonia Dance.

Durante l'evento, lo staff dell'associazione sarà a completa disposizione di allievi e famiglie per fornire tutte le informazioni sui corsi di danza in partenza per il nuovo anno accademico, guidare nella scelta del percorso didattico più adatto e raccogliere le nuove iscrizioni.

Come partecipare e contattare l'organizzazione

I posti per l'Open Class con Kumo sono limitati per garantire la migliore esperienza didattica a tutti i partecipanti; pertanto la prenotazione per lo stage è obbligatoria.

Per riservare il proprio posto all'Open Class o per richiedere informazioni sui corsi dell'A.S.D. Armonia Dance: