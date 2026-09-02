Nuova UnitÃ  di Rete (UDR) 11: abbonamenti e biglietti trasporto pubblico locale

Da lunedÃ¬ 14 settembre anche Fondi entrerÃ ufficialmente a far parte della nuova UnitÃ di Rete (UDR) 11. Il nuovo servizio interesserÃ altri 16 Comuni del Sud Pontino con lâ€™obiettivo di migliorare i collegamenti e favorire una mobilitÃ sempre piÃ¹ integrata.

SarÃ possibile acquistare le corse direttamente a bordo, come avviene attualmente, presso i punti vendita del territorio oppure online tramite il sito e lâ€™applicazione dedicata scaricabile dal portale Cotral Spa.

Per non perdere comunicazioni su orari, percorsi o aggiornamenti sul servizio puÃ² invece essere utile lâ€™App Astral InfomobilitÃ .

Dal 14 settembre â€“ ricorda il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale â€“ entrerÃ in vigore il nuovo orario invernale che, come anticipato, non prevedrÃ riduzioni di corse rispetto allo scorso anno. Questo anche grazie ad un proficuo lavoro di interlocuzione con Astral, nella persona del suo amministratore unico Pino Simeone, di concertazione con gli uffici competenti e di continuo dialogo e collaborazione con le societÃ che materialmente si sono occupate fino ad oggi e si occuperanno del trasporto pubblico locale.

Colgo lâ€™occasione per ringraziare la Ditta Piazzoli per aver gestito al meglio questi delicatissimi 14 giorni di transizione e per il lavoro svolto sino ad oggi. Per quanto riguarda la riorganizzazione generale del trasporto pubblico locale, giÃ dal mese di luglio abbiamo espresso la necessitÃ di procedere ad una rivisitazione dellâ€™attuale programma di esercizio al fine di calibrare meglio il servizio in relazione alle effettive e mutate esigenze della popolazione. Un passo alla volta con obiettivi nel breve e nel lungo termine per unâ€™offerta sempre piÃ¹ efficiente e funzionale.