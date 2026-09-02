Le premiazioni per la 2^ edizione del Contest “Attività Amica dell’Ambiente”

Sono andati ai lidi “Gelf Il Pirata”, L’Oasi di Tahiti” e “San Salvador” i tre premi conferiti dal Comune di Fondi nell'ambito del contest “Attività amica dell'Ambiente”.

L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione e promossa nel programma Bandiera Blu 2026, si propone di sensibilizzare la collettività, con il coinvolgimento degli operatori balneari, sui temi dell'eco-sostenibilità e della tutela del patrimonio naturalistico costiero.

Lo stabilimento Gelf il Pirata è stato premiato per l'iniziativa “EcoRicarica – L'energia del sole a portata di smartphone”.

Abbiamo installato presso la nostra struttura – spiega il titolare - una stazione di ricarica ecologica, autonoma e gratuita, alimentata interamente da un pannello solare. Attraverso appositi regolatori e sistemi elettrici dedicati, l'energia pulita catturata dal sole viene convertita e distribuita in sicurezza a 6 prese di ricarica.

Nella stazione sono presenti cavi, per chi per esempio ha dimenticato il caricabatterie a casa, prese libere e una postazione per ricarica wireless. Un'iniziativa comoda e funzionale per i turisti, per ricaricare smartphone e fotocamere, ma anche per altri tipi di attrezzature elettriche o elettroniche in mancanza, per esempio, di un powerbank.

Per il secondo anno consecutivo è stato premiato anche lo stabilimento “L'Oasi di Tahiti”.

Dopo la campagna “Se li lasci, non vali” dello scorso anno, che ancora cattura l'attenzione di grandi e piccini all'ingresso del lido, quest'anno la famiglia Matteoli si è aggiudicata uno dei tre riconoscimenti con l'iniziativa “CICCATELO IN TESTA”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia.

Nello specifico è stata realizzata una sigaretta gigante in corrispondenza dell'accesso principale con un cartello indicante lo slogan e l'obiettivo da raggiungere nel corso dell'estate.

Ogni cliente del lido ha potuto ritirare gratuitamente il proprio cono brandizzato la cui forma è stata pensata per un comodo utilizzo sotto l'ombrellone. Al termine della giornata di mare, il cliente svuota il proprio cono nell'installazione all'ingresso.

Il nome – spiega la famiglia Matteoli che gestisce il lido - nasce dal gioco di parole tra l'espressione “ficcatelo in testa”, per ribadire l'importanza di non disperdere cicche di sigaretta sull'arenile, la parola “cicca” e l'azione di “ficcare il cono” contenente i mozziconi nella sabbia. La campagna si propone di innalzare l'attenzione collettiva sul corretto conferimento delle cicche di sigarette i cui tempi di decomposizione sono lunghissimi e che sono praticamente impossibili da recuperare con i macchinari comunamente utilizzati con conseguenze devastanti sull'ecosistema.

Premiato ogni anno, in diverse iniziative, da quando il Comune di Fondi ha ottenuto la Bandiera Blu, anche quest'anno il Lido San Salvador si è distinto in positivo e ha conquistato l’ormai famosa medaglia blu realizzando un’installazione artistica, una ecovela nello specifico, il cui intento è stato quello di sensibilizzare la collettività su temi importantissimi quali il riuso, il recupero dei materiali, la riduzione dei rifiuti e la lotta all'abbandono e alla dispersione dei rifiuti nell'ambiente e nel mare.

Da quelli che potrebbero sembrare meri scarti – hanno spiegato gli autori - possono nascere delle vere e proprie opere d'arte il cui significato è destinato a riverberare nel tempo e nello spazio, travalicando i confini dei nostri mari. Proprio come accaduto mitologicamente ad Ulisse che, dopo essersi smarrito ha vagabondato per anni nel Mare Nostrum, così accade ai rifiuti abbandonati nel mare con conseguenze sulla fauna marina anche a migliaia di chilometri dal punto in cui viene gettata una bottiglia o un altro rifiuto.