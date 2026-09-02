Ufficialmente attivo presso il Comune lo sportello “Europa per te”

È operativo presso il Comune di Fondi “Europa per te”, lo sportello informativo e consulenziale del Centro Europe Direct Sud Pontino. Un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese, associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell’Unione europea.

Il presidio nasce con l’obiettivo di rendere l’Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo: mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall’Unione europea.

“Europa per te” potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nell’individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici, che potranno rivolgersi al Centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità.

Il servizio è stato presentato dal sindaco del Comune di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del Centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare il rapporto tra il territorio e le istituzioni europee.

Con l’attivazione dello sportello “Europa per te” - dichiara il sindaco Vincenzo Carnevale - vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto, capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare cittadini, giovani e imprese. L’Europa può incidere direttamente sulla vita e sullo sviluppo dei territori: il nostro obiettivo è renderla più comprensibile, accessibile e vicina alle esigenze delle persone.

Lo sportello - aggiunge Luca Addessi, responsabile del Centro Europe Direct Sud Pontino - nasce come luogo di ascolto e dialogo, oltre che di informazione. Vogliamo aiutare cittadini e realtà locali a orientarsi tra programmi, diritti e opportunità dell’Unione europea, partendo dai bisogni concreti del territorio.

Lo sportello “Europa per te” ha sede al piano terra del Comune di Fondi, in Piazza Municipio 1, ed è attivo su prenotazione. È possibile fissare un appuntamento:

tramite e-mail all’indirizzo info@europedirectsudpontino.it;

tramite messaggio WhatsApp al numero 340 231 3926.

Il Centro Europe Direct Sud Pontino, gestito dal Comune di Fondi, continuerà inoltre a promuovere incontri, iniziative e attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini, giovani, istituti scolastici, imprese, associazioni ed enti locali.

L’apertura dello sportello di Fondi rappresenta il primo passo di un progetto più ampio: prossimamente saranno attivati sportelli negli altri Comuni del Sud Pontino attraverso la rete delle Antenne europee, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più diffusa e rafforzare il collegamento tra i territori e l’Unione europea.

Centro Europe Direct Sud Pontino

Comune di Fondi

Piazza Municipio 1 - Fondi

E-mail: info@europedirectsudpontino.it

WhatsApp: 340 231 3926

Sito web: www.europedirectsudpontino.it