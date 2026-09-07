Lenola: Riflettori accessi sullâ€™associazione Imperium

Tanto peâ€™ cantaâ€™, scritto e diretto dal regista e formatore Tiberio Ettore Muccitelli, non Ã¨ stata solo la conclusione di un intenso percorso estivo, ma unâ€™ulteriore occasione per riaccendere i riflettori sul progetto artistico e inclusivo della scuola di recitazione Imperium, realtÃ no profit che si sta affermando sempre di piÃ¹ sul territorio del sud pontino.

Unica associazione a fornire percorsi professionali gratuiti, senza alcuna barriera economica che risulti dâ€™intralcio allâ€™espressione artistica del discente, con un percorso di accompagnamento alla professione dalle basi allâ€™affermazione di sÃ©, attraverso un insegnamento specifico e personale, volto alla scoperta e realizzazione di se stesso, della propria persona e dellâ€™artista insito in ciascuno di noi.

Particolarmente riuscito lâ€™omaggio a due grandi protagonisti del Teatro e dello spettacolo italiano, Ettore Petrolini e Gigi Proietti, ai quali i giovani interpreti hanno reso tributo con entusiasmo e rispetto, riuscendo a reinterpretarne lo spirito, coinvolgendo un pubblico numeroso, incuriosito dalle attivitÃ dellâ€™associazione, che ha colto anche lâ€™occasione di presentare i progetti della nuova stagione, tra cui anche un nuovo percorso di cinema (senior e junior).

Nella meravigliosa cornice dellâ€™anfiteatro Marino De Filippis di Lenola Ã¨ emerso con chiarezza lâ€™entusiasmo che anima il progetto Imperium: ragazzi capaci di mettersi in gioco, di lavorare insieme e di trasformare la passione per la recitazione in un percorso di crescita personale e artistica. A seguire da vicino il progetto, il presidente e direttore artistico Tiberio Ettore Muccitelli, impegnato nel portare avanti una realtÃ che punta a coniugare formazione, cultura e inclusione, dando spazio ai giovani e alle loro capacitÃ , dando costantemente testimonianza concreta di un percorso che cresce, coinvolge ragazzi e pubblico e guarda al futuro, un futuro nel quale il teatro continui a essere uno strumento di formazione, aggregazione e valorizzazione del talento, senza barriere di alcun tipo.