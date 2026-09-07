Pubblicato Avviso relativo a Contributi per under 12 nello spettro autistico

Ãˆ stato pubblicato sull'Albo Pretorio un avviso rivolto a tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4 per l'erogazione di misure di sostegno economico in favore delle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di etÃ .

La domanda deve essere presentata dalla famiglia del minore al proprio Comune di residenza entro il 02/10/2026.

Le famiglie destinatarie del contributo economico dovranno successivamente, ma non oltre il 31 gennaio 2027, presentare la dichiarazione delle spese effettuate, utilizzando l'apposita modulistica, presso il proprio Comune di residenza, che provvederÃ a trasmetterla all'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4.

Si tratta di un avviso â€“ commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno â€“ a cui teniamo particolarmente perchÃ© va a intercettare le esigenze di poche famiglie che devono far fronte a spese consistenti per offrire ai propri figli una moltitudine di attivitÃ fondamentali e indispensabili. Il miglioramento delle politiche dedicate a bambini e ragazzi nello spettro autistico, e non solo in termini di contributi economici, Ã¨ un tema che sta molto a cuore a questa amministrazione e sul quale continueremo a lavorare per lâ€™intero quinquennio.