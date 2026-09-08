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Termini e Condizioni

Monte San Biagio: venerdÃ¬ 11 incontro pubblico di Fratelli d'Italia sulla Rottamazione tributi locali e definizione agevolata

La Redazione
Comunicati Stampa
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Fare chiarezza sulle misure fiscali a favore dei contribuenti, spiegare nel dettaglio le opportunitÃ  della definizione agevolata e illustrare gli strumenti a disposizione di famiglie e imprese del territorio. Con questo obiettivo il Coordinamento Locale di Fratelli dâ€™Italia di Monte San Biagio promuove un incontro pubblico dal titolo:

Rottamazione tributi locali e definizione agevolata: le opportunitÃ  per i cittadini di Monte San Biagio.

Lâ€™appuntamento si terrÃ  venerdÃ¬ 11 settembre alle ore 18:30 presso il Ristorante "Il Focolare" a Monte San Biagio.

Lâ€™iniziativa nasce con l'intento di offrire ai cittadini una guida pratica e trasparente sulle agevolazioni vigenti, analizzando vantaggi, scadenze e modalitÃ  operative per accedere alla regolarizzazione dei tributi locali senza incorrere in sanzioni o aggravi economici insostenibili.

Il programma dell'incontro prevede:

  • Saluti istituzionali:
  • Arcangelo Di Cola, Vicesindaco del Comune di Monte San Biagio.
  • Interventi tecnici e amministrativi:
    Mario Faticoni, Dottore commercialista, revisore contabile e giÃ  Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Latina.
    Anna Maria Ferreri, Assessore a Bilancio e Tributi del Comune di Monte San Biagio.

Lâ€™evento rappresenta un momento di confronto diretto tra istituzioni, tecnici del settore e cittadinanza, nellâ€™ottica di una pubblica amministrazione sempre piÃ¹ vicina ai bisogni reali della comunitÃ  locale.

La partecipazione Ã¨ libera e aperta a tutti i cittadini.

Per informazioni:
Coordinamento Locale Fratelli dâ€™Italia â€“ Monte San Biagio
Bruno Saccoccio.

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