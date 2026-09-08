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Raddoppia la programmazione del Teatro Città di Fondi “Nino Canale”

Parte domani 9 settembre la nuova campagna abbonamenti

Comunicati Stampa
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A seguito dello straordinario successo della prima campagna vendite, la stagione del Teatro Città di Fondi “Nino Canale” raddoppia.

Da domani mercoledì 9 settembre sarà quindi possibile acquistare un abbonamento per assistere alla seconda data degli stessi spettacoli andati sold out.

L’entusiasmo e l’interesse che il pubblico sta dedicando alla programmazione del nostro teatro sono straordinari – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – un sentito ringraziamento va ad Atcl perché riuscire a promuovere, in pochissimo tempo, una campagna gemella rispetto a quella lanciata, con artisti di fama nazionale e spettacoli di elevatissimo spessore culturale, non è né semplice, né scontato. Merito dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio ma anche della non comune risposta del pubblico che sta dimostrando grande attenzione al teatro e, in generale, alla cultura.

Come, dove e quando acquistare gli abbonamenti:

  • al botteghino (piano terra del Teatro)
  • i giorni 9-10-11 settembre dalle 15.00 alle 19.00
  • il 12 settembre dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

E' possibile consultare l'elenco completo di tutti gli spettacoli nel pdf scaricabile al seguente link:

https://www.fondinotizie.net/archivi/documenti/2026/S/stagione-teatrale-fondi-abbonamento-B.pdf.

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