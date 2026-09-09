MercoledÃ¬ 16 nuovo Recruiting Day nel settore ortofrutticolo

Il Centro per lâ€™Impiego di Fondi organizza un Recruiting Day dedicato alla selezione di personale per unâ€™azienda operante nel settore dellâ€™ingrosso ortofrutticolo, in vista dellâ€™apertura di una nuova sede sul territorio.

Lâ€™iniziativa offrirÃ ai candidati la possibilitÃ di entrare in contatto diretto con lâ€™azienda, conoscere le posizioni disponibili e partecipare alle attivitÃ di selezione attraverso un primo colloquio.

La ricerca interessa diverse figure professionali, da inserire in attivitÃ legate alla logistica, alla gestione del magazzino, al confezionamento e alle funzioni di segreteria (queste ultime riservate a persone iscritte al collocamento mirato).

Il Recruiting Day si inserisce nellâ€™ambito dei servizi pubblici per lâ€™impiego della Regione Lazio e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il Centro per lâ€™Impiego favorisce lâ€™incontro tra domanda e offerta di lavoro, supportando le imprese nella ricerca di personale e accompagnando i lavoratori verso nuove prospettive occupazionali.

La selezione si svolgerÃ mercoledÃ¬ 16 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il CPI di Fondi, in viale Piemonte n. 1. Per prendere parte alle attivitÃ sarÃ sufficiente presentarsi muniti del proprio curriculum vitae. La registrazione preventiva Ã¨ consigliata per consentire una migliore organizzazione degli incontri e delle attivitÃ di selezione.