Il viaggio di "Vivila" nel Centro Storico riparte dal 12 Settembre

Dal 22 al 30 Agosto, le prime quattro tappe della Rassegna promossa dall'Associazione Il Quadrato Fondi - APS hanno registrato numeri importanti ma soprattutto hanno conquistato tutti. Il viaggio riprenderÃ Sabato 12 Settembre e proseguirÃ fino al weekend di Sant'Onorato: come preannunciato saranno oltre cento gli artisti coinvolti, che si sono esibiti e si esibiranno tra vicoli, piazze, giardini, cortili, chiese e addirittura balconi del Centro Storico della CittÃ di Fondi, in Provincia di Latina.

A spasso nella CittÃ vecchia tra poeti e musicisti, pittori e fotografi, danzatrici e cantanti, e non solo. Un'esperienza intima e allo stesso tempo travolgente, che artisti, operatori culturali, Cittadini e Associazioni stanno contribuendo a rendere sempre piÃ¹ partecipata. E che in questa 2a Edizione, oltre a confermare l'ottimo riscontro di pubblico, sta coinvolgendo molti residenti e commercianti, che hanno scelto di aprire le porte dei propri spazi e renderli palcoscenici naturali e sicuramente inusuali.

Nelle prime quattro passeggiate notturne i visitatori sono stati ospitati da cortili e giardini privati, aperti solo per "Vivila", e nelle prossime serate saranno ancor piÃ¹ numerosi gli spazi che si trasformeranno in location speciali. Omaggi al dialetto fondano, tributi a personaggi che hanno scritto la storia di questa terra, ricordo di particolari momenti che sono rimasti nel cuore della ComunitÃ , ma anche inclusione e integrazione, attraverso performance e guide d'eccezione. Questo Ã¨ ciÃ² che "Vivila" proporrÃ . Dalla Giudea, lungo le strade piÃ¹ affascinanti del Centro Storico, "Vivila" porterÃ l'Arte come elemento di rinascita del luogo, come antidoto all'isolamento sociale. Un Progetto che continua a crescere con sempre piÃ¹ artisti, anche provenienti da altre zone d'Italia, che si propongono per prendere parte alla Rassegna: "Un risultato straordinario".

"Vivila" tornerÃ Sabato 12 e Domenica 13 Settembre con altri due appuntamenti, e poi il weekend successivo del 19 e 20, per concludersi in occasione della Festa di Sant'Onorato a Ottobre:

Vogliamo che questa Rassegna diventi collante tra le stagioni e contribuisca ad offrire sempre maggiori opportunitÃ di crescita e promozione del talento dei nostri concittadini, ma anche un arricchimento dell'offerta culturale e dell'interesse turistico che il territorio puÃ² esprimere ancora.

Sabato 12 con Fascino, Domenica 13 con Incanto, Sabato 19 con Splendore e Domenica 20 con Grazia. Questi gli appuntamenti del mese di Settembre.

Per informazioni e prenotazioni si puÃ² scrivere a vivilafondi@gmail.com.

Ritrovo ore 20,50 in Largo Elio Toaff.