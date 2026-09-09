Sabato 12 l'atteso contest canoro "Fondi in Canto - Talento sotto le stelle" nel Chiostro di San Domenico

Si accendono i riflettori della prima edizione di "Fondi in Canto - Talento sotto le stelle", il contest canoro che unisce musica, emozione e valorizzazione dei talenti del territorio Pontino. L'appuntamento Ã¨ fissato per sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 21:00, nella splendida cornice del Chiostro San Domenico a Fondi.

La manifestazione, organizzata dall'associazione Marsil Spettacoli, Ã¨ pensata per offrire spazio e visibilitÃ a nuove voci e appassionati della musica, trasformando il suggestivo chiostro in un palcoscenico a cielo aperto. Sotto una volta di stelle, i concorrenti si esibiranno dal vivo proponendo le proprie interpretazioni artistiche davanti al pubblico e alla giuria, regalando una serata all'insegna del grande spettacolo e della condivisione artistica.

L'evento Ã¨ patrocinato e sostenuto dal Comune di Fondi, dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dalla Banca Popolare di Fondi, con Radio Antenna Musica in qualitÃ di media partner, confermando la forte sinergia tra le istituzioni locali, gli enti territoriali e il tessuto culturale cittadino.

Ingresso gratuito e libero. In caso di pioggia l'evento si svolgerÃ all'interno dell'Auditorium Sergio Preti.