Le dichiarazioni del sindaco sulla soluzione temporanea per il trasporto pubblico locale dopo la sospensiva del TAR

A seguito della decisione del Tar del Lazio, sezione di Latina, di sospendere cautelativamente lâ€™aggiudicazione del Lotto 11 del trasporto pubblico nel sud pontino disposta da Astral in favore del raggruppamento guidato da Air Campania, si Ã¨ subito aperta, sin dalle prime ore di ieri mattina, una nuova fase di interlocuzione tra il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e la ditta Piazzoli che avrebbe dovuto cessare il servizio il 13 settembre 2026.

Grazie al grande spirito di collaborazione e al profondo senso di responsabilitÃ che hanno animato il confronto, vista anche lâ€™imminente riapertura delle scuole, Ã¨ stato possibile prorogare il contratto con la ditta di autotrasporti Piazzoli fino al prossimo 7 ottobre 2026.

Dal 14 settembre al 7 ottobre, quindi, gli autobus attualmente in circolazione continueranno ad osservare lâ€™orario provvisorio precedentemente diffuso, che alleghiamo nuovamente alla presente comunicazione, anzichÃ© la nuova programmazione condivisa con Astral.

Non Ã¨ stato semplice â€“ ha spiegato il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale â€“ la sospensiva del Tar in prossimitÃ dellâ€™apertura delle scuole, in una fase di grande cambiamento, ha messo in discussione una programmazione alla quale avevamo lavorato a lungo. Grazie al grande clima di collaborazione pubblico-privato e al costante confronto tra Enti siamo tuttavia riusciti a raggiungere un accordo soddisfacente che, in questa fase di incertezza, conterrÃ i disagi di studenti e lavoratori pendolari. Non posso che ringraziare la ditta Piazzoli per la grande disponibilitÃ che ha consentito di ripristinare, in poche ore, un servizio che rischiava di rimanere completamente al palo. Resta lâ€™impegno, anche in relazione al prosieguo di una situazione in itinere di cui, al momento, non possiamo prevedere gli sviluppi, di incrementare il numero di corse sulla falsariga di quanto comunicato nei giorni scorsi.