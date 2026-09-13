Sperlonga: lunedì 7 settembre inaugurata la nuova "Casa della Comunità"

Sperlonga compie un passo storico per la tutela della salute di cittadini e turisti. È stata finalmente attivata la nuova Casa della Comunità HUB, un presidio sanitario fondamentale per la nostra cittadina che, a fronte di una popolazione residente di circa 3.000 abitanti, nel periodo da maggio a ottobre registra vette di oltre 30.000 presenze turistiche.

Questo importante investimento non nasce per sostituirsi o contrapporsi alle strutture sanitarie preesistenti — prime tra tutte l'Ospedale di Fondi, presidio che va sempre salvaguardato e potenziato — ma per affiancarle, offrendo servizi di prossimità dedicati che permetteranno di decongestionare e decentrare l'assistenza sanitaria del territorio.

Una struttura aperta per la tranquillità di residenti e visitatori

La Casa della Comunità HUB di Sperlonga è operativa in Via Roma dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00, rappresentando un punto di riferimento continuo, vicino e accessibile. La struttura offre assistenza sanitaria di base, specialistica, servizi sociali e amministrativi per tutte le esigenze non urgenti o ad alta complessità. Il suo modello organizzativo adegua l'offerta sociosanitaria ai bisogni di prossimità, garantendo tranquillità e sicurezza sia alla comunità locale sia ai tantissimi turisti che vivono il nostro borgo.

Le dichiarazioni di Leone Armando La Rocca, presidente di Sperlonga Turismo

La Casa della Comunità “Enrico Toti” può rappresentare uno dei più importanti avanzamenti nei servizi destinati indirettamente anche al turista mai compiuti nella storia della Sperlonga moderna. E può diventare anche un elemento qualificante della nostra reputazione turistica. Quando promuoviamo Sperlonga in Italia e all'estero non dobbiamo raccontare soltanto uno dei borghi e dei mari più belli del nostro Paese: dobbiamo poter raccontare una destinazione organizzata, moderna, sicura e capace di prendersi cura delle persone che la scelgono. Una famiglia che viene a Sperlonga con bambini piccoli, una persona anziana, un turista straniero o chiunque abbia un problema di salute deve poter sapere che il territorio dispone di una struttura sanitaria pubblica a cui fare riferimento. Questa è accoglienza. Questa è qualità turistica. Questa è la Sperlonga che dobbiamo costruire per il futuro.

Assistenza integrata, supporto a domicilio e specialistica

Attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA), attivo dal lunedì al venerdì (8:00-13:00), l'utenza trova orientamento e accoglienza integrata tra sanità e servizi sociali. Per le persone fragili o non autosufficienti è attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con visite mediche, infermieristiche e riabilitative. Inoltre, la struttura mette a disposizione un Ambulatorio Specialistico settimanale dedicato alle patologie più diffuse: Pneumologia (ogni 15 gg di lunedì), Oculistica (ogni 15 gg martedì), Cardiologia (mensile, di giovedì) e Diabetologia (ogni settimana, mercoledì9.

Servizi infermieristici, diagnostica e Continuità Assistenziale

A supporto della salute quotidiana è attivo l'Ambulatorio Infermieristico con appuntamento o ad accesso libero (lun e merc, 8:30 – 14:00) e l'Infermiere di Famiglia e Comunità. La struttura è dotata di strumenti per la diagnostica di base (ECG, ecografo, spirometro) supportati dalla telemedicina per consulti, ed garantita la Continuità Assistenziale (ex guardia medica) negli orari notturni e festivi (tel. 0773 520888). Le prenotazioni di visite ed esami si gestiscono comodamente tramite il sistema regionale RECUP/CUP (numero 069939 o via web).

Punto prelievi, pratiche amministrative e partecipazione attiva

Completano l'offerta del presidio il Punto Prelievi, attivo il martedì e giovedì dalle 7:30 alle 10:30 (in sinergia con il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Formia), e gli Uffici Amministrativi per la scelta/revoca del medico di base e l'esenzione ticket (martedì e giovedì 8:00-13:00). La Casa della Comunità nasce infine come uno spazio aperto alla cittadinanza, al volontariato e alle associazioni di tutela, con l'obiettivo di co-progettare e promuovere insieme la salute e il benessere di tutta la comunità di Sperlonga.

Leone Armando La Rocca: Chi ha avuto il coraggio di crederci merita il nostro grazie