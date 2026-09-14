Monte San Biagio: sabato 19 lo spettacolo "Pinocchio - Canto notturno di un burattino", suggestiva rivisitazione tra parola recitata e immaginari sonori

Un viaggio evocativo ed emozionale nel cuore di uno dei miti letterari più universali di sempre: sabato 19 settembre 2026, alle ore 20:30, il piazzale della Biblioteca Comunale “Dario Lo Sordo” di Monte San Biagio (LT) farà da cornice a “Pinocchio – Canto notturno di un burattino”.

La manifestazione rientra ufficialmente all'interno de “Il Festival delle Emozioni”, importante rassegna culturale finanziata dalla Regione Lazio, dal Comune di Monte San Biagio e dalla Pro Loco Monte San Biagio. Lo spettacolo, realizzato da La CineArte Produzioni, si presenta come una reinterpretazione intima e notturna del capolavoro di Carlo Collodi, pensata per guidare lo spettatore riscoprendo il testo oltre la consueta dimensione della fiaba per ragazzi.

L’adattamento e la regia, curati a quattro mani da Francesco e Gianmarco Latilla, scarnificano e riorganizzano il testo collodiano per far emergere la natura profonda del racconto: la storia di una metamorfosi, il percorso tormentato e affascinante di un pezzo di legno che cerca la propria umanità.

«C'era una volta... – Un re! diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno»: l’iconico incipit diventa la soglia d'ingresso per una performance in cui le letture di Francesco Latilla s'intrecciano indissolubilmente con gli "immaginari sonori" di Alfredo Cerrito. Le atmosfere acustiche non si limitano ad accompagnare la parola recitata, ma ne diventano contraltare drammaturgico, creando un paesaggio sonoro immersivo che amplifica le suggestioni del buio, della solitudine, della tentazione e della scoperta.

Ne scaturisce un "canto notturno" sospeso tra sogno e realtà, capace di parlare al pubblico di ogni età evocando le zone d'ombra e di luce del celebre burattino e invitando a una riflessione sul senso dell’errore, del desiderio e della crescita.

L'iniziativa testimonia la forte sinergia tra enti regionali, amministrazione e associazionismo locale. Soddisfazione per l'evento viene espressa dall'Assessore alla Cultura e al Turismo di Monte San Biagio: Anna Maria Ferreri: