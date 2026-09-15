Monte San Biagio: dal 29 settembre al via il nuovo sportello con il Sovraindebitamento e l'Usura

Operativo da martedì 29 settembre nella sede comunale di Via Roma, il servizio nasce nell’ambito del progetto regionale “Spazio Sviluppo” in sinergia con la Fondazione Wanda Vecchi. L’assistenza finanziaria è rivolta a famiglie e imprese anche dei Comuni di Fondi, Lenola e Terracina.

Stare accanto ai cittadini nei momenti di fragilità economica e difendere le nostre piccole imprese dalle insidie del credito illegale è un dovere civico e istituzionale prioritario. Con l'apertura di questo sportello offriamo alla comunità un punto di riferimento qualificato, riservato e completamente gratuito per affrontare il sovraindebitamento prima che sfoci nella piaga dell’usura.

A dichiararlo è il Vice Sindaco del Comune di Monte San Biagio, Arcangelo Di Cola, annunciando l’avvio, a partire da martedì 29 settembre, del nuovo servizio di orientamento e assistenza finanziaria.

L’intervento si inserisce all'interno del progetto “Spazio Sviluppo”, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Lazio, e fa leva sull'esperienza consolidata della Fondazione Wanda Vecchi, attiva da ben 25 anni sul fronte della prevenzione dei fenomeni usurari e del supporto alle vittime.

Un valore aggiunto fondamentale di questa iniziativa – sottolinea il Vice Sindaco Di Cola – è la sua dimensione sovracomunale. Lo sportello di Monte San Biagio non si limiterà a supportare i nostri residenti, ma aprirà le porte anche ai cittadini e agli operatori economici dei Comuni limitrofi di Fondi, Lenola e Terracina. Di fronte alle difficoltà finanziarie non devono esistere barriere amministrative: solo facendo rete e unendo le forze tra territori possiamo creare un vero argine a tutela della legalità e della coesione sociale.

Attraverso colloqui individuali e riservati con professionisti ed esperti, gli utenti potranno analizzare la propria situazione debitoria e costruire percorsi d'intervento legali. Due le finalità principali:

Prevenire tempestivamente la discesa verso canali creditizi occulti o illegali. Elaborare piani di risanamento a norma di legge per ottenere la riabilitazione economica e favorire il rientro nel circuito finanziario e creditizio ordinario.

Sede, orari e prenotazioni

Lo sportello sarà attivo tutti i martedì pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, presso la sede municipale di Via Roma 8 a Monte San Biagio.

Per garantire la massima tutela della privacy e una corretta gestione degli accessi, il servizio si svolgerà esclusivamente su appuntamento, prenotabile inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail: spaziofondazione@gmail.com.