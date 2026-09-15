Al via la ricognizione sull'efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale allo scopo di ridurre gli sprechi

Con queste parole, che accompagnano una delibera di giunta approvata oggi, il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale ha dato il via al potenziamento delle politiche di efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale.

E se lâ€™effetto finale sarÃ una drastica riduzione dei consumi energetici nonchÃ© lâ€™implementazione dellâ€™impiantistica mediante la partecipazione ad avvisi pubblici e bandi sovracomunali, il primo passo non puÃ² che essere una certosina ricognizione, edificio per edificio, impianto per impianto, dello status quo.

La road map Ã¨ giÃ tracciata: censire, intervenire in caso di malfunzionamenti, mettere a sistema e dirottare lâ€™energia prodotta da dove Ã¨ in esubero a dove Ã¨ necessario.

Il risparmio energetico â€“ commenta determinato il sindaco Vincenzo Carnevale â€“ non sarÃ piÃ¹ soltanto uno slogan o una giornata di sensibilizzazione collettiva, aspetti che comunque restano importanti, ma diventerÃ un elemento sistemico e strutturale nella gestione della cosa pubblica. Naturalmente lâ€™attivitÃ di ricognizione non sarÃ nÃ© rapidissima nÃ© banale perchÃ© il Comune di Fondi, negli anni, ha investito molto sul tema partecipando a bandi e realizzando anche opere di discreta importanza. Quello che stiamo facendo Ã¨, sostanzialmente, un riordino gestionale e funzionale allo scopo di sfruttare al massimo il patrimonio di cui giÃ disponiamo. Insomma, se fino ad oggi siamo stati virtuosi su alcuni fronti dobbiamo iniziare ad esserlo sempre, in maniera costante e nella gestione di ogni singolo edificio. Il tutto partendo dalla consapevolezza che non puÃ² esserci una buona programmazione senza una propedeutica fase di studio e analisi.