Il 22 settembre il convegno nazionale e il galà di beneficenza dell’ANDOS su scienza, alimentazione, eccellenze territoriali e grandi chef

Un ponte tra nutrizione clinica, ricerca medico-scientifica più avanzata, tutela del diritto alla salute e valorizzazione dei prodotti d'eccellenza del territorio locale e nazionale che arrivano sulle tavole di tutto il mondo: sarà questo il cuore del convegno nazionale “Alimentazione, Diritti e Supporto nel percorso di cura”, organizzato da ANDOS Comitato di Fondi (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e dal Ristorante La Concordia, che si terrà il prossimo 22 settembre 2026 a partire dalle ore 17:30, nella prestigiosa cornice del Castello Caetani a Fondi.

L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua nona edizione, rappresenta ormai un appuntamento fisso e attesissimo per la sanità e il sociale del territorio. L'evento viene realizzato in stretta e consolidata collaborazione con la Lady Chef Angela Marrocco, anima del Ristorante La Concordia, da sempre in prima linea nel coniugare la cultura del buon cibo con la solidarietà e la salute.

Il convegno – commenta Regina Abagnale, presidente dell’Andos Fondi - mette in relazione ambiti solo apparentemente distanti quali nutrizione clinica, diritti dei pazienti, innovazione scientifica, filiere agroalimentari e cultura gastronomica, mostrando come ciascuno di essi rappresenti un tassello essenziale di un unico percorso: la qualità della cura. Dalla ricerca che genera nuove conoscenze, ai diritti che ne garantiscono l’accesso, dalla produzione alimentare che assicura sicurezza e tracciabilità, fino alla cucina che traduce la scienza in scelte quotidiane, emerge una visione integrata della salute. Un filo comune attraversa tutti gli interventi: la cura non è mai un atto isolato, ma il risultato di una rete che coinvolge istituzioni, professionisti, territori e comunità. In questa prospettiva, l’alimentazione diventa non solo un supporto clinico, ma un elemento di equità, un ponte tra ricerca e pratica, un valore culturale e un impegno condiviso per il benessere delle persone.

L’annuale convegno promosso dall’Andos – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – è un appuntamento molto sentito dalla popolazione: è un momento per formarsi, per sensibilizzare la collettività ma anche per fare propria qualche sana abitudine che può migliorare la propria qualità di vita. Non solo, è un appuntamento che stimola la riflessione e accresce la consapevolezza su tematiche importanti. Un sentito ringraziamento va all’Andos che, ogni anno, oltre a portare avanti un impegno quotidiano sul tema della prevenzione, alza l’asticella invitando relatori di grande spessore.

I relatori del convegno: un parterre di altissimo profilo scientifico e territoriale

I lavori, aperti dai saluti istituzionali delle autorità e della Presidente Abagnale, saranno moderati dalla Dott.ssa Luigina Festa (Medico di medicina generale e Responsabile scientifico ANDOS Fondi). Il tavolo dei relatori vedrà alternarsi figure di primissimo piano nel panorama sanitario, accademico e produttivo nazionale:

Prof.ssa Maria Cristina Mele (Direttore UOC Nutrizione Clinica — Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS). La sua attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e da un intenso impegno nella ricerca clinica. È oggi una delle voci più autorevoli in Italia sul tema della nutrizione clinica e del suo ruolo nelle malattie oncologiche. Nel suo intervento, 'Nutrizione Clinica e Oncologia: il valore terapeutico dell'alimentazione', ci guiderà alla scoperta di un concetto sempre più centrale nella medicina moderna: l'alimentazione non come semplice supporto, ma come parte integrante della cura. Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che una corretta gestione nutrizionale può migliorare la risposta ai trattamenti, ridurre le complicanze e incidere significativamente sulla qualità di vita dei pazienti oncologici.

Avv. Filippo Elvino Leone (Responsabile Ricerca per la sede di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore — Responsabile Grant Office, Fondazione Gemelli IRCCS). Nel suo ruolo si occupa di promuovere e sostenere l'accesso a finanziamenti nazionali e internazionali per la ricerca e di favorire il trasferimento tecnologico e dell'innovazione verso la pratica clinica. Nel suo intervento: “Dalla Ricerca alla Cura: innovazione, sperimentazione clinica e trasferimento tecnologico” l’avvocato Leone ci porterà nel cuore di un processo fondamentale: quello che trasforma un’idea scientifica in una soluzione concreta per i pazienti e farà luce sui meccanismi di governance che garantiscono l'innovazione e la sicurezza dei pazienti nella sperimentazione clinica.

Avv. Roberta Magnani (Knowledge Transfer Manager, Università Cattolica del Sacro Cuore e Avvocato volontario ANDOS Fondi). Il suo lavoro si colloca all'incrocio tra innovazione, valorizzazione della ricerca e attenzione ai bisogni delle persone. Nel suo intervento, 'Equità di Cura: perché l'alimentazione adeguata è (anche) una questione di diritti', ci inviterà a riflettere su un tema spesso poco discusso: l'accesso a un'alimentazione appropriata durante la malattia come elemento di equità sanitaria. Perché la qualità delle cure non dipende soltanto dalle terapie disponibili, ma anche dalla possibilità concreta per ogni paziente di ricevere un supporto nutrizionale adeguato, indipendentemente dal contesto sociale, economico o territoriale.

Bernardino Quattrociocchi (Presidente del MOF - Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi). Nel suo intervento “Dalla Terra alla Salute: le eccellenze del MOF tra qualità agroalimentare e mercati globali” il presidente Quattrociocchi accenderà i riflettori sul legame profondo tra terra e salute, illustrando come le eccellenze ortofrutticole lavorate nel centro logistico di Fondi garantiscano tracciabilità, sicurezza e proprietà nutraceutiche capaci di conquistare i mercati nazionali e internazionali.

Chef Giorgio Nardelli (Cuoco d’Onore della Confederazione Italiana Cuochi Artigiani per l’Enogastronomia, realtà impegnata nella valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane e nella diffusione della cultura alimentare). Lo Chef Nardelli è stato presidente di associazioni di categoria, Rettore dell'Ordine dei Maestri di Cucina e rappresentante dell'Italia in importanti competizioni gastronomiche nazionali e internazionali. Nel suo intervento, 'Dalla Ricerca alla Tavola: la cucina come alleata della prevenzione e del benessere', ci accompagnerà in una riflessione concreta su come le conoscenze scientifiche possano trasformarsi in scelte alimentari quotidiane. Perché la prevenzione non nasce solo negli ospedali o nei laboratori di ricerca, ma anche nelle nostre cucine, attraverso ingredienti di qualità, equilibrio nutrizionale e consapevolezza alimentare.

Dal dibattito alla pratica: una cena stellare firmata da maestri della cucina

A conclusione del convegno, a partire dalle ore 20:30, la giornata proseguirà con il tradizionale Galà di Beneficenza presso il Ristorante La Concordia di Fondi. La cena rappresenterà la naturale e gustosa applicazione pratica dei temi trattati a Castello Caetani.

Quest'anno le cucine del ristorante ospiteranno una sinergia straordinaria di talenti nazionali. A guidare le preparazioni, accanto alla padrona di casa Lady Chef Angela Marrocco, ci saranno lo Chef Giorgio Nardelli, e lo Chef Fabio Tacchella, figura di spicco della gastronomia italiana e Presidente di CICAE (Confederazione Italiana Cuochi ed Artigiani per l'Enogastronomia). Questo eccezionale team di maestri darà vita a un percorso enogastronomico d’eccellenza studiato appositamente per valorizzare le proprietà dei prodotti del territorio locale e nazionale in chiave salutistica.

Solidarietà in azione: dove andranno i fondi raccolti

L'evento coniugherà la maestria culinaria, la convivialità e la solidarietà concreta. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività di ANDOS Comitato di Fondi per sostenere la sua fondamentale missione sul territorio a favore delle donne operate al seno.

Come partecipare

La cittadinanza, gli organi di stampa e gli operatori del settore sono invitati a partecipare. L'ingresso al Convegno a CASTELLO Caetani è libero fino a esaurimento posti.

Per partecipare al Galà di Beneficenza e sostenere la raccolta fondi è necessaria la prenotazione anticipata.

ANDOS Fondi: 392-9458154 Ristorante La Concordia: tel. 0771 599462 – 320 063 0912