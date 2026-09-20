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â€‹Monte San Biagio: ultimi giorni per presentare l'istanza per la definizione agevolata

L'Amministrazione, con il supporto dei partner del "Progetto Spazio Sviluppo", mette a disposizione uno sportello di supporto gratuito

La Redazione
Comunicati Stampa
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â€‹Il Comune di Monte San Biagio ricorda a tutti i contribuenti che restano ormai gli ultimi giorni utili per presentare la propria istanza di adesione alla Definizione Agevolata, un'importante opportunitÃ  per regolarizzare la propria posizione tributaria.

â€‹Per garantire che nessuno perda questa occasione a causa di difficoltÃ  con le procedure informatiche, l'Amministrazione Comunale con il supporto dei partner del "Progetto Spazio Sviluppo" mette a disposizione uno sportello di supporto gratuito.

â€‹Il personale dedicato Ã¨ a disposizione per affiancare e guidare nella compilazione telematica dell'istanza tutti coloro che hanno poca dimestichezza con il web.

Lo sportello Ã¨ attivo presso i locali della Biblioteca Comunale, il martedÃ¬ dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

â€‹Cosa portare con sÃ©

Per poter inviare la pratica in modo rapido e corretto con l'aiuto del personale, Ã¨ necessario presentarsi muniti di:

  • IdentitÃ  elettronica: SPID oppure CIE (Carta d'IdentitÃ  Elettronica) e relativi codici.
  • â€‹Un indirizzo e-mail ordinario.
  • â€‹Un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): se il cittadino non possiede una PEC personale, puÃ² utilizzare quella di una terza persona, presentando apposita delega e autorizzazione scritta.

â€‹Tutti i dettagli sul regolamento e le informazioni complete sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link: https://www.comune.montesanbiagio.lt.it/servizi/tributi_finanze_e_contravvenzioni/servizio_70.html

â€‹Lâ€™Amministrazione invita i cittadini interessati ad affrettarsi e a sfruttare il servizio di supporto prima della scadenza dei termini.

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